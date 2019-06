Jefferson Farfán opinó sobre el empate de Perú con Venezuela en la Copa América 2019 [VIDEO]

Perú y Venezuela no se hicieron daño en el Arena do Gremio este sábado y quedaron igualados 0-0 en sus respectivos debuts de la Copa América 2019. Jefferson Farfán no tuvo una gran tarde, pero fue uno de los protagonistas al convertir un gol que posteriormente fue anulado por el árbitro.

El delantero de la Selección Peruana fue titular en el once planteado por Ricardo Gareca pese a que no disputó los últimos dos amistosos ante Costa Rica y Colombia. La ‘Foquita’ declaró EN EXCLUSIVA para Líbero al terminar el encuentro e hizo un análisis de la actuación de la ‘Rojiblanca’

Farfán no quiso enfatizar en la falta de eficacia en los últimos metros, ya que el portero Wuilker Faríñez tuvo brillantes atajadas, pero si recalcó que la ‘Vinotinto’ es un equipo de temer y que se les hizo recontra difícil penetrar la saga defensiva rival. También habló sobre el VAR.

FARFÁN YA PIENSA EN EL PERÚ VS BOLIVIA

"Obviamente todos los partidos son difíciles. Hoy nos tocó uno de ellos contra la gran selección de Venezuela. Ahora se viene el de contra Bolivia, esperamos sacar un resultado positivo que nos lleve a pensar en la clasificación (a cuartos de final de la Copa América)", manifestó el futbolista nacional.

"Tratamos de aportar al equipo lo mayor posible y obviamente a veces no llegan muchas pelotas porque la defensa de Venezuela está bien parada, son un equipo sistemáticamente lo hace muy bien", agregó el popular Jefferson a Líbero. Además, sentenció que el conjunto debe mentalizarse en el choque contra los ‘Altiplánicos’.

PERÚ VS VENEZUELA: EL VAR

"(Al equipo) le faltó suerte, dos goles anulados por el VAR; no es tan fácil tampoco". Sobre el video arbitraje opinó: "Hay que respetar las decisiones; obviamente te deja tensionado, esperando si fue gol o no durante treinta o cuarenta segundos y no sabes lo que pasa. Pero, es la nueva tecnología y hay que respetarla”, finalizó.

