Edison Flores y su reflexión por la opción de gol fallado en el Perú vs Venezuela [VIDEO]

La Selección Peruana tuvo su debut en la Copa América 2019 ante la Selección de Venezuela, en un encuentro que dejó más de un sinsabor por el resultado pues pese a haber anotado en tres ocasiones, los goles fueron invalidados por el arbitro del cotejo quien luego de consultar con el VAR decidió la anulación de cada gol a favor de la blanquirroja.

Uno de los futbolistas que más resaltó en el encuentro fue el volante Edison Flores, quien tuvo una inmejorable ocasión de gol en el Perú vs Venezuela, pero no la pudo concretar correctamente. El 'Orejas' habló con Líbero en la zona mixta del Arena do Gremio y realizó una reflexión de la chance desperdiciada en la Copa América.

"Siento que si le pegaba fuerte entraba, pero esto se decide en microsegundos. Bueno, la próxima sí voy a ser letal", aseguró el 'Orejas' en una conversación con los enviados especiales de Líbero en Brasil, que son Milagros Cristanto y Gustavo Peralta, quienes traerán lo útlimo de la información deportiva en cuanto a los pormenores del certamen sudamericano.

Flores también dijo: "Tuve una muy buena opción para poder concretar y llevarnos el partido. Fuimos un poco superiores a ellos. Venezuela es un gran rival, tuvimos también opciones de peligro de ellos. Pedro y la defensa estuvieron atentos, pero esto es fútbol y hay que voltear la página", sentenció.

La Selección Peruana se deberá enfrentar ante Bolivia este martes a las 4:30 p.m. (hora peruana), esto en el estadio del Maracaná; en este encuentro la bicolor tendrá que demostrar de qué está hecha y tratará de arrebatar el triunfo para poder continuar tranquilos en la carrera de la Copa América 2019.

Luego de este encuentro y para terminar la primera ronda de fase de grupos, la Selección Peruana se medirá ante Brasil el próximo sábado a las 2:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Arena do Sao Paulo, allí, la bicolor tendrá que plantarse firmemente para seguir en la lucha de un lugar en el podio de la Copa América 2019.