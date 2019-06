Copa América 2019: La respuesta de Queiroz a las quejas de Scaloni sobre el campo de juego [VIDEO]

Colombia arrolló a Argentina en el último tramo del partido y se llevó, con justicia, un 2-0 para colocarse como líder del Grupo B de la Copa América 2019. Roger Martínez y Duván Zapata, dos tractores, fueron los causantes de la derrota 'albiceleste'.

Ahora bien, en conferencia de prensa, Lionel Scaloni desvió el análisis del juego para hablar del estado de la cancha del Arena Fonte Nova de Salvador de Bahía.

"Me parece lamentable el estado de la cancha. Deja mucho que desear para que jueguen estos futbolistas", tiró Scaloni.

Más allá de asegurar que "no son excusas", Lionel Messi le siguió la corriente a su seleccionador. ""Siempre es así, en Sudamérica los partidos salen muy trabados. No hay mucho espacio, la cancha no favorece porque es lenta y siempre necesitas un tiempo más", afirmó.

Los periodistas presentes en el Arena Fonte Nova tomaron nota de las palabras de los dos Lionel y cuando llegó el turno de Carlos Queiroz en la sala de prensa, le soltaron al portugués las palabras de Scaloni. Su respuesta fue fulminante.

"Del césped no quiero hacer comentarios, porque hay tanto tiempo para preparar una buena Copa América. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Llorar?", sentenció Queiroz.

EL DATO:

Carlos Queiroz lleva cuatro triunfos como DT de Colombia. Apenas perdió un amistoso ante Corea del Sur por 2-1. Luego le ganó a Japón, Panamá, Perú y Argentina.