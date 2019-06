Esteban Andrada se pronunció acerca de su lesión tras la derrota de Argentina en la Copa América

Esteban Andrada sufrió con la derrota de Argentina vs Colombia por la primera jornada de la Copa América Brasil 2019 correspondiente al Grupo B. El portero de Boca Juniors reveló la lesión que lo terminó marginando de la cita mundialista.

“Estábamos haciendo pelota parada y choqué con Guido Rodríguez, me agarró a la altura de la rótula. Se me llenó de líquido, me hicieron estudios, pero en la resonancia no salió nada grave”, indicó en primera instancia Andrada.

"Al otro día no me podía mover, tenía la rodilla muy hinchada. Yo quería estar, quería hacer todo el esfuerzo, pero no pude. La decisión fue del cuerpo técnico y del cuerpo médico. La tomé como un profesional más allá de ser un momento duro”, agregó a TyC Sports.

Recordemos que el entrenador de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, lo convocó para formar parte de la plantilla que afronte la Copa América Brasil 2019. Andrada peleaba el puesto de titular junto a Franco Armani, pero la lesión evitó que esto continúe. En su lugar, Scaloni hizo el llamado de emergencia de Juan Musso, arquero argentino que ataja en Udinese de la Serie A.

Lamentablemente, para los intereses de los 'ches', el partido que sostuvieron ante Colombia, por la primera fecha del Grupo B en la Copa América, fue para el olvido: cayeron por 2-0 y generó duras críticas para el combinado 'albiceleste'.

En la próxima jornada, la selección de Argentina se medirá ante el combinado de Paraguay (próximo miércoles 19 de junio) por la segunda jornada del Grupo B, mientras que Colombia enfrenta a Qatar: los 'cafeteros' podrían sellar su clasificación a la siguiente ronda ante los asiáticos.