Óscar Ruggeri sobre la derrota de Argentina: "Colombia no jugaba de esta manera" [VIDEO]

Es muy conocido que Óscar Ruggeri vive fervorosamente los colores de Argentina. El 'Cabezón' fue el último campeón del Mundo con la albiceleste, pero también es el último en haber levantado el trofeo de la Copa América en 1993.

Es por ello que Ruggeri es voz autorizada cada vez que se le consulta acerca de su selección. En esta ocasión, el ex seleccionado de Carlos Salvador Bilardo lamentó la caída de los dirigidos por Lionel Scaloni ante Colombia.

"Preocupado por el rendimiento de Argentina, esperaba mucho más. Más aún con los jugadores que tenemos, pero también preocupado porque seguimos con lo se había visto en los mundiales (por la velocidad de los europeos). Hoy también lo vi, chocamos y nos llevan por delante. No le podíamos dar la vuelta", indicó

"No lo podían encontrar a Cuadrado. Bastante difícil la situación, pero vamos a calmarnos. No empecemos con la locura de tirar palos y palos. Tenemos que apoyar ahora. Esperemos los partidos que restan para ver si Argentina puede clasificar", meditó en Fox Sports.

Sobre el funcionamiento que implementó Colombia, Ruggeri se mostró sorprendido de acuerdo a lo plasmado por Carlos Queiroz con el combinado 'cafetero': recordó que el entrenador portugués llegó recientemente al banquillo del elenco sudamericano.

"No nos alcanza eso (los buenos jugadores) y no nos alcanza si no nos ponemos a trabajar en serio. Necesitamos un equipo trabajado. Yo no sé cuanto trabajó este técnico nuevo con Colombia. ¿Cuánto los tuvo, igual que Scaloni? Colombia no jugaba de esta manera ¿o no?", lamentó.

Colombia se consolidó como líder del Grupo B de la Copa América 2019 tras vencer por 2-0 a la 'albiceleste'. Los 'ches' enfrentarán el próximo miércoles a la selección de Paraguay, mientras que los 'cafeteros' medirán fuerzas ante Qatar.