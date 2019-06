La 'pesadilla peruana' estaría en la mira del FC Barcelona.

La Selección Peruana intentaba por todos lados ponerse en ventaja en el marcador. Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Edison Flores no podían vencer a la 'pesadilla peruana' que estaba en una gran tarde y que terminó con su valla sin goles.

Wiulker Faríñez fue el principal responsable de que Perú no logre sumar de a tres a pesar de tener un jugador más en la cancha del Arena do Gremio. Incluso su actuación no pasó desapercibida para la prensa extranjera y se llevó todas las palmas de los hinchas de la 'Vinotinto'.

Pero lo que muchos no conocen es que el actual arquero del Millonarios de Colombia se encuentra en la mira de varios clubes de Europa. Desde que hizo su debut con la selección mayor, Faríñez llamó la atención gracias a sus buenas actuaciones.

El guardameta de 21 años ha tenido un crecimiento acelerado en su carrera futbolística y según fuentes cercanas al '1' de Venezuela, habría interés por parte del FC Barcelona de España en hacerse con los servicios del jugador pensando a largo plazo.

"El sueño de Wuilker siempre ha sido ir a Europa, pero nunca dejamos de escuchar cualquier otra oferta que llegue. Y si en algún momento llegara algo de México, lo escucharemos y tomaremos la mejor decisión. Pero repito que está muy contento en Millonarios y que tiene contrato hasta 2020", declaró días atrás el padre del arquero llanero.

Un punto a favor para que se pueda cristalizar la llegada de Wuilker Faríñez a Cataluña sería que Jasper Cillessen deje el club azulgrana (él mismo arquero dijo que no le gusta estar en la banca), para que pase a ser el segundo guardameta y luchar mano a mano con Ter Stegen por el titularato.