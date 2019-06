Chile vs Japón [EN VIVO] ONLINE: partido del Grupo C en la Copa América 2019

Chile vs Japón este lunes 17 de junio en el Estadio Morumbi, en partido por la primera fecha de la primera fase del Grupo C en la Copa América 2019. La transmisión va EN VIVO ONLINE GRATIS desde las 6.00 p.m. (hora peruana) por señal de América TV y DirecTVSports, e incidencias en Libero.pe.

El conjunto dirigido por Reinaldo Rueda llega a la Copa América de Brasil motivado por la última victoria ante Haití y mentalizado en afianzarse como equipo y empezar el camino rumbo al Mundial de Qatar 2022. Además, como virtual bicampeón del torneo quiere defender dicho título a capa y espada.

Arturo Vidal, líder de la ‘Roja’, ha tenido una buena temporada tras salir campeón de la Liga Española con el Barcelona y quiere revalidar su mejora en su selección. Alexis Sánchez, a diferencia del ‘Rey’, ha tenido un año para el olvido y no se encuentra en su mejor momento, pero quiere sacarle la sal en la competición sudamericana.

Chile tiene otros jugadores históricos como Gary Medel o Jean Beausejour, pero la gran parte de los futbolistas corresponden a nueva generación. Rueda quiere aprovechar e inspirar a esos “jóvenes” a que consigan el “tri”. Eduardo Vargas ha jugado más en Tigres y es una de las estrellas ante la irregular temporada del ‘Niño Maravilla’.

Japón, por su parte, no es para nada la “cenicienta” del torneo, pues salió subcampeón de la Copa de Asia –perdió con Qatar- y tiene una generación de oro. Jugadores como Gaku Shibasaki, Shinji Okazaki y Takefusa Kubo, el "Messi japonés" son de temer y podrían dar la sorpresa en la Copa.

Sin embargo, los ‘nipones’ no han traído a todas sus figuras como Takashi Inui o Shinji Kagawa; además, aún no ha podido superar las ausencias de Keisuke Honda y Makoto Hasebe, quienes ya se retiraron de la selección tras finalizar su participación en el Mundial de Rusia 2018.

CHILE VS JAPÓN | POSIBLES ALINEACIONES

Japón: Ryosuke Kojima; Takehiro Tomiyasu, Kou Itakura, Daiki Sugioka, Tomoki Iwata; Shoya Nakajima, Gaku Shibasaki, Yuta Nakayama, Takefusa Kubo; Shinji Okazaki y Ayase Ueda.

Entrenador: Hajime Moriyasu.

Chile: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Jean Beausejour; Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Arturo Vidal; José Pedro Fuenzalida, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.

Entrenador: Reinaldo Rueda.

A qué hora ver CHILE VS JAPÓN EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 6.00 p.m.

Estados Unidos: 6.00 p.m. (ET) / 3.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 5.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 7.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 8.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 1.00 a.m. (Al día siguiente)

Argentina: TyC Sports Argentina, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes, TyC Sports Play

Brasil: SporTV, SporTV Play

Chile: TVN, CDF HD, Canal 13, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica: Repretel En Vivo, Sky HD, Repretel Canal 6, TDN

República Dominicana: Sky HD, SportsMax App

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, Canal del Futbol, DIRECTV Play Deportes, Teleamazonas

El Salvador: TCS GO, Canal 4 El Salvador, Sky HD, TDN

Guatemala: Chapin TV, Sky HD, TDN, TeleOnce Guatemala

Honduras: Tigo Sports Honduras, Sky HD, TDN

Japón: DAZN

México: Nu9ve, Blue To Go Video Everywhere, Televisa Deportes En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, Sky HD, TDN, Azteca 7

Nicaragua: Sky HD, TDN

Panamá: Sky HD, TVMax 9, TDN

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

Perú: América TVGO, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru, América Televisión

Puerto Rico: SportsMax App, DIRECTV Sports Puerto Rico

España: DAZN Spain

Reino Unido: Premier Player HD, Premier Sports 1

Estados Unidos: NBC Sports Live Extra App, Telemundo Deportes En Vivo, Telemundo, ESPN+

Uruguay: VTV Uruguay, DIRECTV Sports Uruguay, vera+, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, Venevision, DIRECTV Play Deportes

