Perú realizó entrenamiento previo al duelo ante Bolivia por la Copa América 2019 [VIDEO]

El Perú vs Bolivia será de vida o muerte. Ambas selecciones están urgidas de ganar tras empatar (ante Venezuela) y perder (ante Brasil) en su debut en la Copa América Brasil 2019. Es por ello que Ricardo Gareca tomó una drástica decisión entorno a este tema.

En primer momento, el 'Tigre' iba a realizar sus trabajos en el complejo deportivo de Fluminense ubicado en la ciudad de Río de Janeiro, sin embargo, decidió cambiar de escenario y trasladarse al Estadio Olímpico Nilton Santos donde ejecutó los trabajos matutinos de cara al cotejo ante Bolivia.

Según la transmisión exclusiva de Líbero, la selección peruana posee a todos sus elementos aptos para medirse ante los 'Altiplánicos'. El golpe que sufrió Christian Cueva en la cabeza quedó en el pasado y no tendría problemas en arrancar ante Bolivia.

Ricardo Gareca buscaba privacidad y la halló en el Estadio Olímpico Nilton Santos. En ella, el estratega argentino desarrollará la idea de juego que desea plasmar para el trascendental choque ante los 'boliches'. A su vez, definirá al equipo que decidirá nuestra clasificación a la siguiente ronda.

Todo hace indicar que el bloque defensivo se mantendrá como tal, es decir, Pedro Gallese continuará siendo el guardavallas. Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram y Miguel Trauco conformarán la zaga tras su buen partido ante Venezuela. La única posible alteración sería el cambio de 'Bolt' por Corzo.

Recordemos que el lateral que actuó en el Rayo Vallecano sufrió un golpe ante Venezuela y quedó algo sentido. Sin embargo, no tendría problemas para seguir cubriendo la banda derecha. Es entonces en donde la duda renace: ¿volver al 4-2-3-1 o continuar con el 4-3-3?

El buen partido de Christofer Gonzáles ante Venezuela dejó más que satisfecho a Gareca, quien deberá de definir el once que enfrente a Bolivia este martes. Las primeras informaciones apuntan a que mantendrá al mismo once que arrancó ante Venezuela, no obstante, también se maneja la posibilidad de que Édison Flores o André Carrillo ingresen desde el vamos. Veremos.