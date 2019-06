Periodistas de Fox Sports Perú discutieron por André Carrillo [VIDEO]

El análisis tras el empate de La Blanquirroja en el estreno en la Copa América dejó varios temas para debatir. Uno de ellos el actual momento de André Carrillo, quien fue suplente ante Venezuela y apenas jugó los últimos 10 minutos.

Peter Arévalo, enviado de Fox Sports a la Copa América, señaló que el bajo nivel de la 'Culebra' -razón por la cual Ricardo Gareca no lo consideró como inicialista ante los 'llaneros'- se debería a que se siente incómodo en la liga de Arabia Saudita. El extremo ha perdido la titularidad en el Al-Hilal.

"A mí me parece que André Carrillo está así porque no se siente a gusto en el fútbol que está jugando. Siente que ha perdido nivel y jerarquía. No es lo mismo", indicó Arévalo.

Inmediatamente, Eddie Fleischman replicó y dijo que "nadie obligó a Carrillo a que se fuera al fútbol de Arabia". El corresponsal no se quedó callado y respondió.

"Tévez también se fue a China y retornó al poco tiempo", expresó Arévalo. Sin embargo, Fleischman aseveró que "se fue con 35 años, no con 26 o 27 años, a una edad en la que puedes agarrar el pico de rendimiento".

El ex Alianza Lima llegó al Al-Hilal a mediados de julio del año pasado, tras disputar el Mundial de Rusia 2018 con la selección.