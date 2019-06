Las razones de Ricardo Gareca para cambiar de estadio previo al duelo ante Bolivia [VIDEO]

El entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, no quiere dejar pasar ningún detalle para el choque trascendental ante Bolivia: el 'Tigre' decidió cambiar la sede del entrenamiento de la 'Bicolor' de cara al duelo ante los 'Altiplánicos'.

Sucede que el estratega argentino quiere privacidad para el sistema e idea de juego que piensa plasmar para este martes. Además, ha tomado en consideración el estado del césped: el complejo de Fluminense estaba en malas condiciones y ello generó su retirada hacia el de Botafogo.

Libero, a través de nuestro enviado especial a Brasil, Gustavo Peralta, pudo conocer en detalle las prácticas realizada por Ricardo Gareca previo al duelo ante Bolivia por la segunda jornada del Grupo A de la Copa América Brasil 2019.

El 'Tigre' mantiene dudas pues todavía no tiene definido al equipo que enfrentará a Bolivia. Se presumía que en la práctica matutina de este lunes iba a lanzar alguna oncena especulativa, pero ello no ocurrió: solo se realizaron trabajos de definición y centros.

Recordemos que en conferencia de prensa, Ricardo Gareca manifestó su conformidad con el desempeño del equipo a pesar del amargo empate ante Venezuela. Eso sí, resaltó la labor defensiva y ello sería un indicativo a que continuará con dicho bloque.

Es decir, continuaría con Pedro Gallese en el arco; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram y Miguel Trauco completarían la nómina defensiva. Y es en la zona medular y ofensiva donde Gareca mantiene dudas: Renato Tapia y Yoshimar Yotún serían los fijos, aunque podrían haber sorpresas.

Christofer Gonzáles fue una de las novedades de Ricardo Gareca en el once titular ante Venezuela y no desentonó, todo lo contrario, sería uno de los que más se afianzó en el once titular. No obstante, el 'dolor' de cabeza para el técnico 'che' es cómo incluye a André Carrillo o Édison Flores, este último falló una clara ocasión de gol ante Fariñez, pero su olfato de gol permite su buena ubicación. Veremos.