¿Qué cambios debe hacer Ricardo Gareca para duelo de este martes? Libero TV lo analiza

Perú vs Bolivia chocan en el Maracaná. El cuadro de Ricardo Gareca empató ante Venezuela por la primera fecha de la Copa América y no le permite ni si quiere empatar ante los altiplánicos. Por ello, el 'Tigre' tiene en mente hacer algunas variantes en su equipo titular.

Ricardo Gareca estaría pensando el ingreso de André Carrillo y regresaría al 4-2-3-1. Ante Venezuela apeló al 4-4-2, informaron desde Río de Janeiro nuestro enviados especiales a Brasil, Milagros Crisanto y Gustavo Peralta.

La selección trabajó en el campo de Botafofo y no en el complejo de Fluminense como tenía previsto. Gareca cambio de lugar ante la posible filtración de información del once titular. Luego de la práctica, quedó claro que hay dudas respecto al repetir el once frente a Venezuela o hacer ingresar a Carrillo en lugar de Christofer Gonzáles.

Perú no reconocería el estadio Maracaná pero Ricardo Gareca si tendrá que dar la conferencia de prensa esta noche (19:00 horas) previo duelo con Bolivia, que dicho sea de pasó, si reconoció la sede del partido de este martes 18 de junio.

Otro dato que dejó el informe desde Río de Janeiro, es la poca gente que asiste a los encuentros de Copa América. No hay mucho ambiente por el evento continental.

Como se recuerda, Perú cierra la fase de grupos ante Brasil este sábado 22 de junio en el campo Arena Corinthians en Sao Paulo. La 'canarinha' debutó en la Copa América con una goleada de 3-0 ante Bolivia.