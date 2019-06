Venezuela vs Brasil EN VIVO: hora, canal y alineaciones del choque por la fecha 2 de la Copa América

Brasil quiere seguir poniendo la samba en la Copa América 2019 cuando enfrente a un rival con el que nunca en la historia ha perdido: Venezuela.

La “Canarinha” buscará ratificar lo hecho en su estreno (golearon 3-0 a Bolivia) y ser el primer clasificado para los cuartos de final del certamen.

Por ello Tite mandará desde el vamos a todo su arsenal ofensivo: Philippe Coutinho (goleador del certamen con dos tantos), Richarlison, David Neres y Roberto Firmino para no pasar ningún tipo de sorpresa.

Además, las estadísticas dicen que el “Scratch” parte como gran favorito. En Copa América, de siete enfrentamientos ha ganado seis y empatado solo uno, anotando un total de 27 goles y recibiendo solo dos en contra.

Pese a esto, el cuadro de Rafael Dudamel -que empató sin goles frente a Perú en su debut- no se siente menos y, muy por el contrario, se ilusiona con dar el golpe.

“En esta Copa las favoritas son Brasil y Argentina, nosotros estamos trabajando para hacer un digno papel y, ojalá, dar una sorpresa”, dijo Yeferson Soteldo, quien espera tener minutos.

Brasil vs Venezuela: canales de transmisión

Argentina DIRECTV Play Deportes, TyC Sports Play, DIRECTV Sports Argentina

Australia Kayo Sports, beIN Sports 1, beIN Sports Connect

Bolivia Tigo Sports Bolivia

Brasil SporTV Play

Canadá TSN GO, TSN2

Chile DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

China PPTV Sport China

Colombia DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica Repretel En Vivo, Repretel Canal 11, Sky HD

República Dominicana Sky HD, SportsMax App

Ecuador DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

El Salvador Sky HD, TCS GO, Canal 4 El Salvador

Francia beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 2

Alemania DAZN

Guatemala Sky HD

Honduras Sky HD, Tigo Sports Honduras

Italia DAZN

Japón DAZN

México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Países Bajos Fox Sports Go, Fox Sports 4

Nueva Zelanda beIN Sports Connect New Zealand

Nicaragua Sky HD

Panamá Sky HD

Paraguay Tigo Sports Paraguay

Perú América TVGO, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Portugal Sport TV1

Puerto Rico DIRECTV Sports Puerto Rico, SportsMax App

España DAZN Spain

Suecia TV10 Sweden, Viaplay Sweden

Suiza DAZN

Reino Unido Premier Player HD, Premier Sports 1

Estados Unidos NBC Sports Live Extra App, Telemundo Deportes En Vivo, Telemundo, ESPN+

Uruguay DIRECTV Play Deportes, vera+, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Brasil vs Venezuela: alineaciones probables

Brasil: Alisson , Dani Alves , Marquinhos, Thiago Silva , Fillipe Luis, Fernandino, Casemiro, Richarlison, Coutinho Neres y Firmino.



Venezuela: Fariñez, Rosales, Chancellor, Villanueva, Machis, Moreno, Savarino, Herrera , Rincón, Murillo y Rondón.