Brasil vs Venezuela EN VIVO vía Directv y América TV por la fecha 2 del Grupo A de la Copa América 2019

Brasil vs Venezuela EN VIVO vía Directv | este martes 18 de junio desde las 7:30 p.m. (hora peruana) por la fecha 2 del Grupo A de la Copa América 2019. El encuentro se jugará en el Arena Fonte Nova de Salvador Bahía y contará con el arbitraje del chileno Julio Bascuñán. Transmisión por Globo Tv, Venevision, Directv Sports, América TV y DAZN. Sigue las incidencias en el minuto a minuto de Líbero.pe.

La Selección de Brasil consiguió una categórica victoria en su debut, goleando por 3-0 a su similar de Bolivia en la inauguración. Si bien es cierto, el resultado no fue el óptimo reflejo de lo mostrado en el terreno de juego, los hinchas de la canarinha confían en que el equipo encontrará su óptimo nivel en el camino y así soñar con levantar el trofeo del torneo que organizan.

Tite, el entrenador, tiene en mente algunos cambios para mejorar el juego y la mitad de la cancha sería tocada para este partido. Arthur, que llegaba de una lesión, se recuperó y podría ser tomando en cuenta desde el arranque, siendo Fernandinho el sacrificado. En la creación, Philippe Coutinho llega enchufado por su doblete, mientras que Richarlison y Firmino quieren goles con Brasil.

La Selección de Venezuela mostró mucha solidez en el encuentro ante Perú, pero tendrá que mejorar mucho en ataque para finalmente generar el daño suficiente para poder ganar. Salomón Rondón lidera la ofensiva, pero era notorio que necesitaba de mayor compañía. Jhon Murillo brilló en los amistosos previos con su gran desequilibrio y gol, características que tendrá que explotar esta vez.

El entrenador Rafael Dudamel tendrá un gran problema en las bandas con la velocidad de David Neres y Richarlison, extremos de Brasil, y la expulsión de Luis Mago obligará a la inclusión de Ronald Hernández. En ataque, la Selección Venezolana tiene en Josef Martínez y Yeferson Soteldo como las más importantes variantes, ante el respaldo del entrenador hacia Jefferson Savarino.

POSIBLES ALINEACIONES DEL BRASIL vs VENEZUELA

Brasil: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva y Filipe Luís; Casemiro, Arthur, Philippe Coutinho, David Neres, Richarlison; y Roberto Firmino. DT: Tite

Venezuela: Wuilker Faríñez; Roberto Rosales, Jhon Chancellor, Mikel Villanueva, Ronald Hernández; Jefferson Savarino, Tomás Rincón, Yangel Herrera, JUnior Moreno, Jhon Murillo; y Salomón Rondón. DT: Rafael Dudamel

COPA AMÉRICA EN VIVO: ¿A QUÉ HORA JUEGAN BRASIL vs VENEZUELA?

Perú: 7:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Houston y Washington): 7:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

México: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

España: 2:00 a.m. (día miércoles)

Bolivia: 8:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Uruguay: 9:00 p.m.

COPA AMÉRICA EN VIVO: ¿EN QUÉ CANALES VER EL BRASIL vs VENEZUELA?

Argentina: TyC Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina, TyC Sports Play

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Globo, SporTV, SporTV Play, GloboEsporte.com

Chile: TVN, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile, Canal 13, CDF HD

Colombia: Caracol Play, DIRECTV Sports Colombia, Caracol TV, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica: Repretel En Vivo, Sky HD, Repretel Canal 6

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, Canal del Futbol, DIRECTV Sports Ecuador, Teleamazonas

Alemania: DAZN

Japón: DAZN

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Panamá: Sky HD

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes, América TVGO

Portugal: Sport TV1

Estados Unidos: Telemundo Deportes En Vivo, Telemundo, ESPN+, NBC Sports Live Extra App, Globo TV Internacional

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes, vera+

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela, Venevision

BRASIL vs VENEZUELA EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Brasil vs Venezuela, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.