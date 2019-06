Perú vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿quién paga más en las casas de apuestas por Copa América?

Perú vs Bolivia HOY EN VIVO ONLINE vía América TV y DirecTV Sports en el Estadio Maracaná (4:30 p.m. - hora peruana) por la fecha 2 del Grupo A de la Copa América Brasil 2019.

Puedes seguir el Perú vs Bolivia LIVE STREAMING | GRATIS POR INTERNET | EN DIRECTO vía Líbero.pe. Además, en Bolivia lo puedes hacer mediante Bolivia TV.

Ambas selecciones protagonizan un duelo casi de descarte en la Copa América Brasil 2019, puesto que el que salga victorioso dará un paso importante hacia los cuartos de final de la competición.

La 'Blanquirroja' inició su participación con un empate sin goles ante Venezuela, mientras que los altiplánicos cayeron por goleada a manos del anfitrión, Brasil.

"Es un partido importantísimo, en el fútbol uno nunca puede dar por anticipado nada, es necesario lograr un triunfo en eso nos vamos a enfocar como siempre", dijo Ricardo Gareca en conferencia de prensa antes del Perú vs Bolivia.

Perú vs Bolivia EN VIVO | Casas de apuestas

Casa de Apuestas: Betsson

Perú: 1.54

Empate: 4.15

Bolivia: 7.10

Casa de Apuestas: Inkabet

Perú: 1.58

Empate: 4.00

Bolivia: 6.50

Casa de Apuestas: Betplay

Perú: 1.52

Empate: 4.00

Bolivia: 6.50

Casa de Apuestas: Betflair

Perú: 1.48

Empate: 3.50

Bolivia: 7.00

Casa de Apuestas: Sportimba

Perú: 1.54

Empate: 3.84

Bolivia: 7.17

Casa de Apuestas: Betway

Perú: 1.51

Empate: 3.90

Bolivia: 7.00

Perú vs Bolivia EN VIVO | Otro tipo de apuestas

Casa de Apuesta Apuesta Cuota Rivalo El que anote se sacará la camiseta para celebrar 7.00 Rivalo Alguien anotará un autogol 8.00 Rivalo Ábitro cobrará penal por el VAR 3.80 Rivalo Se meterá un hincha a la cancha 4.00 Betsson Más de 2.5 goles 2.20 Betsson Ambos anotan SÍ 3.20 Betsson Ambos anotan NO 1.32 Betsson Anotará Paolo Guerrero 2.10 Inkabet Perú o empate 1.08 Inkabet Sin goles 8.25 Inkabet Resultado Perú 2-1 Bolivia 8.00 Inkabet Anotará Christian Cueva 3.30

Perú vs Bolivia EN VIVO | Hora peruana

Perú: 4.30 p.m.

Venezuela: 5.30 p.m.

España: 10.30 p.m.

España (Islas Canarias): 9.30 p.m.

México (Centro): 3.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 2.30 p.m.

México (Noroeste): 12.00 p.m.

Ecuador: 4.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 2.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 4.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 5.30 p.m.

Colombia: 4.30 p.m.

Argentina: 6.30 p.m.

Uruguay: 6.30 p.m.

Paraguay: 6.30 p.m.

Chile: 6.30 p.m.

Brasil: 7.30 p.m.

Bolivia: 5.30 p.m.

Canadá: 4.30 p.m.

Costa Rica: 3.30 p.m.

Guatemala: 3.30 p.m.

Honduras: 3.30 p.m.

El Salvador: 3.30 p.m.

Puerto Rico: 5.30 p.m.

República Dominicana: 5.30 p.m.

Panamá: 5.30 p.m.

Italia: 10.30 p.m.

Francia: 10.30 p.m.

Alemania: 10.30 p.m.

Portugal: 10.30 p.m.

Holanda: 10.30 p.m.

Inglaterra: 9.30 p.m.

Perú vs Bolivia EN VIVO | Canales de Transmisión Caracol TV, America TV y DirecTV Sports

Perú: América TV GO, América Televisión, DIRECTV Sports Peru y DIRECTV Play Deportes.

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, Caracol HD2, Caracol TV, DIRECTV Play Deportes y Caracol Play.

Bolivia: Bolivia TV y Tigo Sports Bolivia.

Argentina: TyC Sports Play, DIRECTV Sports Argentina, TyC Sports Argentina y DIRECTV Play Deportes.

Brasil: SporTV y SporTV Play.

Chile: Canal 13, CDF HD, DIRECTV Play Deportes y TVN, DIRECTV Sports Chile.

China: PPTV Sport China

República Dominicana: Sky HD, SportsMax 2 y SportsMax App.

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador y DIRECTV Play Deportes.

El Salvador: TCS GO, Sky HD y Canal 4 El Salvador.

Francia: beIN SPORTS CONNECT y beIN Sports 1.

Alemania: DAZN.

Haití: SportsMax 2, Tele Haiti y SportsMax App.

Honduras: Sky HD y Tigo Sports Honduras.

Italia: DAZN.

Jamaica: Sports Max App y SportsMax 2.

Japón: DAZN.

México: Sky HD y Blue To Go Video Everywhere.

Holanda: Fox Sports 4 y Fox Sports Go.

Nueva Zelanda: beIN SPORTS 1 New Zealand y beIN Sports Connect New Zealand.

Nicaragua: Sky Sports HD.

Panamá: Sky Sports HD.

Paraguay: Tigo Sports Paraguay.

Portugal: Sport TV 1.

Puerto Rico: SportsMax 2, SportsMax App y DIRECTV Sports Puerto Rico.

España: DAZN Spain.

Venezuela: Venevisión y DIRECTV Sports Venezuela.

Emiratos Árabes Unidos: beIN Sports MAX HD3, beIN SPORTS CONNECT y beIN Sports MAX HD4.

Inglaterra: Premier Sports 1, Premier Player HD

Estados Unidos: Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, ESPN+, NBC Sports Live Extra App

Perú vs Bolivia EN VIVO | Historial de enfrentamientos y derrotas en Copa América

Copa América 1927: Perú 3-2 Bolivia

Copa América 1947: Perú 2-0 Bolivia

Copa América 1949: Perú 3-0 Bolivia

Copa América 1953: Perú 0-1 Bolivia

Copa América 1959: Perú 0-0 Bolivia

Copa América 1963: Bolivia 3-2 Perú

Copa América 1975: Bolivia 0-1 Perú

Copa América 1975: Perú 3-1 Bolivia

Copa América 1983: Bolivia 1-1 Perú

Copa América 1983: Perú 2-1 Bolivia

Copa América 1997: Bolivia 2-0 Perú

Copa América 1999: Perú 1-0 Bolivia

Copa América 2004: Perú 2-2 Bolivia

Copa América 2007: Perú 2-2 Bolivia

Copa América 2015: Perú 3-1 Bolivia

Perú vs Bolivia EN VIVO | Alineaciones probables

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Jefferson Farfán, Renato Tapia, Yoshimar Yotún o Andy Polo, Christian Cueva o Edison Flores; Christofer Gonzáles y Paolo Guerrero.

Entrenador: Ricardo Gareca.

Bolivia: Carlos Lampe; Diego Bejarano, Luis Haquin, Adrián Jusino, Marvin Bejarano; Leonel Justiniano, Fernando Saucedo o Diego Wayar, Raúl Castro o Ramiro Vaca, Alejandro Chumacero; Erwin Saavedra o Leonardo Vaca y Marcelo Moreno Martins.

Entrenador: Eduardo Villegas.

Árbitro: el ecuatoriano Roddy Zambrano será auxiliado en las bandas por sus compatriotas Christian Lezcano y Byron Romero.