Selección peruana y la última vez que se fue eliminada de la Copa América en fase de grupos

Perú vs Bolivia es un partido vital para Ricardo Gareca que busca seguir avanzando en la Copa América. Solo un triunfo pondría poner a la bicolor a un paso de los cuartos de final. Sin embargo, una derrota podría ocasionar una eliminación, situación que no pasa desde 1995.

En la Copa América de Uruguay en 1995, Perú se ubicó justamente con Brasil, Colombia y Ecuador (Grupo B). Debutó ante los 'cafeteros' y no pasaron de un empate. Anotaron Asprilla y Roberto Palacios.

Para el segundo partido, tocó con Brasil. Ya saben que pasó. Fueron dos goles, uno de Zinho y otro de Edmundo. Solo quedaba la alternativa de pasar como tercero, pero no pasó.

En la última fecha, el equipo bicolor, dirigido por Miguel Company, enfrentó a Ecuador. Fue un partidazo, quedando 2-1 a favor del 'tricolor'. Díaz y Mora adelantaron. La bicolor descontó con un autogol de Tenorio en el minuto 82'.

Aquella Copa América, la diferencia de goles sacó a Perú de los cuartos de final. Bolivia tuvo una deferencia de 4 y la bicolor de 5. México acompañó a los altiplánicos para la siguiente fase.

Hoy, Perú de Ricardo Gareca, tiene un duelo trascendental en el Maracaná. Y es que Bolivia no tiene nada que perder ya que, la Copa América no es su prioridad, si no las Eliminatorias donde busca el equipo para ser infalible en La Paz.

EL DATO

Bolivia se fue eliminado en cuartos de final por el campeón de la Copa América de 1995; Uruguay.