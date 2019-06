Perú vs Bolivia [FOTOS] así arman la fiesta las hinchadas en el Maracaná en partido de Copa América 2019

Perú vs Bolivia EN VIVO | El mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro albergará el duelo de la 'Bicolor' y los 'Altiplánicos' por la segunda fecha del grupo A de Copa América 2019. A continuación podrá revisar cómo viven las hinchadas su fiesta en las tribunas.



El estadio Maracaná luce varios butacas vacías, pero ello no significa que la hinchada peruana va a mellarse y así vemos cómo diferentes aficionados arman su fiesta previo al Perú vs Bolivia.

Bufandas y banderas blanquirrojas predominan en el Estadio Maracaná, a donde cientos de hinchas han acudido para ver el duelo clave entre Perú y Bolivia.

Es necesario mencionar que el público boliviano también se ha hecho presente en el histórico recinto, registrándose una nada desalentadora cifra. Sin embargo, al igual que en otros partidos de la Copa América 2019, los vacíos en algunas tribunas son notorios.

Es importante recordar que en su debut, Perú igualó sin goles ante Venezuela. En tanto, Bolivia cayó 3-0 frente a Brasil en el inicio de la Copa América 2019.

Ambas selecciones están en la obligación de ganar para llegar con vida a la última fecha del grupo A de la Copa América, en la que Perú se medirá frente a Brasil y Bolivia ante Venezuela.