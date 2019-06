Argentina vs Paraguay EN VIVO: duelo clave por la Copa América 2019

Argentina se juega la vida ante Paraguay (7:30 p.m.) en el Estadio Mineirao y, si no quiere complicar sus aspiraciones de avanzar a cuartos de final de la Copa América 2019, deberá ganar sea como sea.

Lionel Messi volverá a liderar el poderío ofensivo de la “Albiceleste” y espera continuar con los buenos números que tiene contra los “guaraníes”.

¿A qué hora y en donde juegan Argentina vs Paraguay?

Argentina vs Paraguay se verán las caras hoy miércoles 19 de junio desde las 19:30 p.m. desde el estadio Governador Magalhães Pinto (Belo Horizonte, Minas Gerais).

Qué canales transmitirán partidos Copa América 2019 Argentina vs Paraguay hora peruana

Argentina vs Paraguay será transmitido en Perú por América TV y DirecTV Sports. Mientras que en el país albiceleste, son varias las televisoras: DIRECTV Play Deportes, Canal 7 TV Publica, TyC Sports Play, TyC Sports Argentina, DIRECTV Sports Argentina.

En Paraguay, transmite Tigo Sports Paraguay.

Argentina vs Paraguay estadísticas

De ocho enfrentamientos, la “Pulga” ha ganado cuatro partidos, empatado dos y perdido los otros dos. Es decir, ha sumado más del 50% de los puntos que ha disputado frente a la “Albirroja”.

Asimismo, el ‘10’ argentino sabe lo que es anotarle pues lo ha hecho en cuatro oportunidades, además de regalar cinco asistencias de gol. Su último tanto fue en la Copa América de 2015, desde el punto de penal. Ahora, el menudo crack deberá volver a ponerse la capa de héroe para salvar a su país.

Argentina tuvo un estreno para el olvido en la Copa América Brasil 2019 al caer por 2-0 contra una muy superior Colombia, mientras que Paraguay fue sorprendido por Qatar y no pasó del empate a dos.

Argentina vs Paraguay EN VIVO | Horarios alrededor del mundo

19:30 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

20:30 horas en Venezuela, Bolivia

21:30 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro, Porto Alegre y Brasilia)

02:30 horas del jueves en España, Italia, Francia, Alemania

Argentina vs Paraguay EN VIVO | Canales de transmisión

Argentina DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes, Canal 7 TV Publica, TyC Sports Play, TyC Sports Argentina

Australia Kayo Sports, beIN Sports 1, beIN Sports Connect

Bolivia Bolivia TV, Tigo Sports Bolivia

Brasil GloboEsporte.com, SporTV, SporTV Play, Globo

Canadá TSN GO, TSN2

Chile Canal 13, DIRECTV Sports Chile, CDF HD, DIRECTV Play Deportes, TVN

Colombia DIRECTV Play Deportes, Caracol HD2, DIRECTV Sports Colombia

Costa Rica Repretel En Vivo, Repretel Canal 6, TDN, Sky HD

Ecuador DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

El Salvador Canal 4 El Salvador, Sky HD, TCS GO, TDN

Francia beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT

Alemania DAZN

Honduras Sky HD, Tigo Sports Honduras, TDN

Internacional Bet365

Italia DAZN

Japón DAZN

México Blue To Go Video Everywhere, TDN, Sky HD

Panamá TDN, Sky HD

Paraguay Tigo Sports Paraguay

Perú América Televisión, DIRECTV Sports Peru, América TVGO, DIRECTV Play Deportes

Portugal Sport TV1

Puerto Rico SportsMax 2, SportsMax App, DIRECTV Sports Puerto Rico

España DAZN Spain

Reino Unido Premier Sports 1, Premier Player HD

Estados Unidos NBC Sports Live Extra App, Telemundo Deportes En Vivo, Globo TV Internacional, ESPN+, Telemundo

Uruguay vera+, DIRECTV Play Deportes, VTV Uruguay, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes, Venevision

Argentina vs Paraguay EN VIVO | Alineaciones probables

Argentina: Franco Armani; Milton Casco, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Roberto Pereyra, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul; Leo Messi y Lautaro Martínez.

Paraguay: Fernández; Valdez, Balbuena, Gómez, Alonso; Ortiz, Rojas, González, Almirón; Domínguez y Cardozo.

Hora: 19:30 horas

Estádio Governador Magalhães Pinto (Belo Horizonte, Minas Gerais)

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil)