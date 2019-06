Argentina vs Paraguay [EN VIVO] por la fecha 2 del Grupo B de la Copa América 2019

Argentina vs Paraguay EN VIVO esté miércoles en el Estadio Mineirão por la segunda jornada del Grupo B de la Copa América 2019. La transmisión del encuentro será ONLINE GRATIS a partir de las 7.30 p.m. (hora peruana) por señales de América TV y DirecTV e incidencias a través de Libero.pe.

La Selección Argentina está obligada a sumar de a tres para por lo menos intentar coger el tercer puesto y clasificar a los octavos de final de la Copa América. Y es que el sábado la ‘Albiceleste’, con Lionel Messi los noventa minutos, no pudo con Colombia y cayó 2-0 en el Arena Fonte Nova.

Lionel Scaloni se encuentra en el ojo de la tormenta y en caso no gane el cotejo con los paraguayos, estaría con pie y medio fuera del banquillo ‘gaucho’. El once argentino aún está del todo definido y aún se cuecen muchas dudas en la zona del ataque. Sin embargo, todo indica que Sergio Agüero estará desde el arranque.

“Tengo bastante claras las cosas, pero hay un par de jugadores que no están al 100% y vamos a esperar hasta mañana. Si hacemos modificaciones es buscando un poco más lo del segundo tiempo que lo del primero ante Colombia”, manifestó el técnico de la ‘Albiceleste’, que podría dar una sorpresa en cuadro inicial.

Paraguay, por su parte, tuvo un inicio soñado en la Copa América 2019 tras ir ganando 2-0 a Qatar, pero contra todo pronóstico terminó igualando el choque y perdió dos puntos de oro. En el Mineirão, la ‘Albirroja’ recuperará a varios jugadores ausentes como Gustavo Gómez, que se perdió el debut por suspensión.

El entrenador de los ‘guaraníes’, Eduardo Berizzo, seguirá contando con su dupla de ataque conformado por Óscar Cardozo y Celicio Domínguez, ambos tuvieron un buen papel contra los campeones de Asia. Pero sin lugar a dudas, la incorporación del central de Palmeiras le dará más seguridad en el fondo.

“En la posesión no tuvimos un mediocampo capaz de manejar el balón con criterio. Nos costó, se nos escapó el partido de las manos en unos minutos”, declaró ‘El Toto’ en conferencia de prensa. Derlis González coincidió con el argentino y dijo que Paraguay “no supo aguantar el resultado y se confiaron de más.

Alineaciones y Formaciones selección Argentina

Argentina: Franco Armani; Renzo Saravia, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Guido Rodríguez, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul; Lionel Messi y Sergio Agüero.

Seleccionador: Lionel Scaloni.

Alineaciones y Formaciones selección Paraguay

Paraguay: Roberto Fernández; Bruno Valdez, Gustavo Gómez, Júnior Alonso, Santiago Arzamendia; Richard Sánchez, Rodrigo Rojas, Miguel Almirón, Hernán Pérez; Óscar Cardozo y Celicio Domínguez.

Entrenador: Eduardo Berizzo.

A qué hora ver Argentina vs Paraguay EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 7.30 p.m.

Estados Unidos: 7.30 p.m. (ET) / 4.30 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 6.30 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 8.30 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 9.30 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 2.30 a.m. (Al día siguiente)

Cómo ver DirecTV Sports, Tigo Sports y TV Pública Copa América 2019

América Televisión

Movistar TV ► 4 (SD) y 704 (HD)

DirecTV ► 194 (SD) y 1194 (HD)

Claro TV ► 4 (SD) y 504 (HD)

Qué canales transmitirán partidos Copa América 2019 Argentina vs Paraguay hora peruana

Argentina: TyC Sports Play, DIRECTV Play Deportes, TyC Sports Argentina, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Bolivia TV, Tigo Sports Bolivia

Brasil: SporTV, SporTV Play

Chile: DIRECTV Sports Chile, TVN, CDF HD, Canal 13, DIRECTV Play Deportes

Colombia: Caracol Play, DIRECTV Sports Colombia, Caracol TV, Caracol HD2, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica: Repretel En Vivo, Repretel Canal 6, Sky HD

República Dominicana: Sky HD, SportsMax App, SportsMax 2

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

El Salvador: Sky HD

Italia: DAZN

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru, América Televisión, América TVGO

Trinidad y Tobago: SportsMax 2, DIRECTV Sports Caribbean, SportsMax App

Reino Unido: Premier Sports 1, Premier Player HD

Estados Unidos: ESPN+, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports Live Extra App

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay, VTV Uruguay

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela