¿Perú está en segunda ronda de la Copa América? Libero TV analiza a la selección peruana

La selección peruana sumó su primer triunfo en la Copa América de Brasil tras vencer 3-1 a Bolivia y tiene opciones de avanzar a los cuartos de final; sin embargo hay posibilidades de no seguir en el certamen internacional si se dan algunos resultados.

Libero TV detalla que las goleadas que tuvieron Japón a manos de Chile y Ecuador que fue vencido por Uruguay, las opciones de Perú en cuartos es latente. Este viernes podría saber el cuadro de Ricardo Gareca, sin jugar, su futuro en Brasil.

De perder Japón y Ecuador este viernes, Perú ya estaría en cuartos de final. Solo tendría que definir con Brasil, la ubicación en la tabla del grupo A.

El otro tema que abordó Libero TV fue el desempeño de Andy Polo en el partido ante Bolivia. El extremo peruano rindió de forma táctica al esquema de Ricardo Gareca. El ex Universitario, tiene marca, algo que no comparte André Carrillo quien no tuvo minutos ante los altiplánicos.

Como se sabe, Perú entrenó en Río de Janeiro (campo de Fluminense) y por la tarde estará llegando a Sao Paolo, sede donde jugará con Brasil el sábado, la última fecha de la fase de grupos de la Copa América.

Respecto a la lesión de Carlos Zambrano, se sabe que no es de consideración y llegaría para el duelo ante los brasileños en Sao Paulo. Si Gareca desea guárdalo, está Miguel Araujo para ocupar su lugar.

EL DATO

Perú juega con Brasil en Sao Paulo este sábado 22 de junio desde las 14:00 horas en el Arena Corinthians.