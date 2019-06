Perú vs Brasil se enfrentaría en amistoso FIFA este 10 de septiembre en Estados Unidos

Luego que Juan Carlos Oblitas, Director Deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), confirmará que Uruguay será nuestro rival en octubre para los amistosos FIFA, ahora, aparece que Brasil será otro contrincante a vencer pero en septiembre.

Perú vs Brasil chocan este sábado 22 de junio por la última fecha de fase de grupos (A) de la Copa América. Sin embargo, el cuadro de Ricardo Gareca se volvería a enfrentar a la 'canarinha' este 10 de septiembre, según publicó un periodista de Telemundo y NBC de Estados Unidos, Diego Montalvan.

El partido se jugará en Los Ángeles a las 7:30 (hora peruana). Incluso, ya se estarían mandando a trabajar la publicidad para este amistoso FIFA.

Como se recuerda, Juan Carlos Oblitas, confirmó hace unos días, que Perú ya tiene pactado un par de amistoso ante Uruguay (ida y vuelta). “En octubre, ya tenemos cerrados que amistosos contra Uruguay, los que serán en ida y vuelta”, indicó el directivo en entrevista para RPP.

Luego, agregó. “Para septiembre, si Dios quiere, estamos a punto de cerrar un encuentro en Estados Unidos”, dijo Oblitas. Ese choque sería ante Brasil de Tite.

Hay que recordar que ahora, las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 arrancan en marzo del 2020. Habrá un nuevo sorteo del fixture.

EL DATO

Las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 tendrá 8 partidos en el 2020, 10 en el 2021.

CONFIRMED!!! Perú vs Brasil in Los Angeles on September 10th.#ArribaPerú pic.twitter.com/AHI4A6VjZg