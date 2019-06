Periodistas deslizan posibles problemas de André Carrillo en la Selección Peruana [VIDEO]

Tras jugarse las dos primeras fechas de la Copa América, André Carrillo no ha tenido mayores minutos en la Selección Peruana. Precisamente por este motivo, los hinchas de preguntan ¿qué pasó con el extremo peruano para no ser titular o siquiera pieza de recambio?

“Mucha gente, me incluyo, pensamos que algo ha ocurrido. Que algo ha tenido que pasar para que André Carrillo no tenga mayores minutos. Salvo que exista una explicación de Gareca de que no está en un momento como para arrancar o para ser una alternativa”, señaló el Óscar del Portal.

Además, el hombre de prensa cuestionó que la actitud de André Carrillo no es la que exige el técnico Ricardo Gareca dentro de la Selección Peruana. “La actitud, juntando los amistosos, no sería la mejor”, acotó del Portal.

A su vez, Richard de la Piedra también dejó entrever que el estratega argentino no estaría de acuerdo con la 'Culebra' tras irse a una liga inferior como la de Arabia. “Después del Mundial se hablaba de la Liga Premier habían clubes de primer nivel que querían a André Carrillo. Ricardo Gareca no está conformo que se haya ido a una liga inferior, de menor nivel”.

A estos problemas, se suma que ayer en la previa del partido ante Bolivia, André Carrillo publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram en el cual decía. “Nos han traído a conocer el estadio nomás”.

Sin duda, esta publicación de André Carrillo tampoco habría caído nada bien a la interna del comando técnico, aunque finalmente tampoco fue decisivo para siquiera ser considerado por Ricardo Gareca para el partido de ayer ante Bolivia. ¿Seguirá sin sumar minutos ante Brasil?.