Selección Peruana: ¿Qué tiene que pasar para que Perú llegue clasificado al partido con Brasil?

La Copa América 2019 se ha puesto de candela con una segunda fecha que inició a todo vapor. La Selección Peruana junto a Paolo Guerrero sumó tres importantes puntos de oro el pasado martes tras derrotar por 3-1 a su similar de Bolivia con goles de Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Edison Flores. De esta forma, la ‘Bicolor’ se puso a un paso de la próxima etapa.

El conjunto dirigido por Ricardo Gareca ya tiene cuatro puntos en total, pero el empate entre Brasil y Venezuela complicó a todos. ¿Qué tendría que pasar para que la ‘Rojiblanca’ llegue el encuentro del sábado con el ‘Scratch’ ya clasificado? Es que los dos mejores terceros lugares avanzarán a cuartos de final.

Para que el combinado nacional clasifique sin jugar a la siguiente fase de la Copa América debe esperar algunos resultados de otros grupos, específicamente el C. Debe esperar que las selecciones de Uruguay y Ecuador ganen sus cotejos contra Japón y Ecuador respectivamente.

PERÚ VS BRASIL: COPA AMÉRICA 2019

Los ‘Nipones’ y la ‘Tricolor’ perdieron en sus debuts y una segunda caída los eliminaría del torneo porque lo máximo que podrían sumar sería tres puntos. Perú con uno más calificaría de frente como uno de los mejores terceros, sin importar el resultado que se de contra los brasileños.

RIVALES DE PERÚ EN CUARTOS EN LA COPA AMÉRICA 2019

La ‘Rojiblanca’ tiene tres opciones en cuartos de final en caso Japón y Ecuador queden fuera de la competición. En caso quede primero de su grupo chocaría con el mejor tercero del Grupo B o C, el cual podría ser Colombia, Argentina, Qatar o Paraguay, pues este pelotón está muy apretado.

En cambio, si finaliza en el segundo puesto se mediría con el también segundo del Grupo B, que estaría entre alguna de las cuatro selecciones colocadas anteriormente. Ahora si queda con el tercero chocaría ante el líder del Grupo C, el cual todo indica que sea la ‘Celeste’, a menos que ‘La Roja’ de la sorpresa.

POSIBLES LLAVES DE PERÚ

1A vs 3B/C

2A vs 2B

3A/C vs 1C

TABLA DE POSICIONES COPA AMÉRICA 2019

FIXTURE DE LA COPA AMÉRICA