DT de la Selección Argentina tras empate: “Debemos tener paciencia, de lo contrario, es difícil”

La Copa América Brasil 2019 se complicada para la Selección Argentina, pues jugó su segundo partido y sigue sin sumar victoria alguna. Esta vez, tras el empate ante Paraguay (1-1), el entrenador Lionel Scaloni fue el más criticado, pues el cambio de táctica durante el encuentro no fue el óptimo. Ya en conferencia de prensa, el DT dio su análisis ante la prensa.

“Creo que mejoramos la imagen que dejamos en la primera fecha. Ahora tenemos un partido duro e importante. Tenemos que clasificar, por eso vamos a dar lo mejor para sellar el pase a la siguiente fase”, señaló Lionel Scaloni en primera instancia. Saben que el partido ante la Selección de Qatar será crucial en las aspiraciones por meterse a cuartos de final.

Sobre el desarrollo del encuentro ante Paraguay, el joven entrenador precisó lo siguiente. “Tuvimos más la pelota, fuimos más precisos. Faltó un poco para poder convertir. Pero confiamos en que el domingo vamos a conseguir un triunfo para clasificar. Debemos tener paciencia si no, es difícil”. La ansiedad también empieza a ser un factor crucial para Argentina.

“Es lógico que para una selección como Argentina, que tiene tanta necesidad de ganar, el primer golpe sea duro. En el entretiempo hablamos, nos mentalizamos en que era solo un gol. En eso se trabaja, el jugador debe asimilar los golpes”, añadió Lionel Scaloni. Recordemos que Lionel Messi anotó el empate por la vía del penal.

“Habíamos planteado el partido de una manera bastante clara y no lo pudimos hacer, producto de haber perdido pelotas fáciles. Hoy, creo que no fuimos tan superiores en el desarrollo del segundo tiempo, con respecto al encuentro ante Colombia”, sostuvo Lionel Scaloni. El cambio fue notorio, aunque Sergio Agüero ya no pudo hacer mucho tras la salida de Lautaro Martínez.

“Tuvimos más la pelota, fuimos más precisos. Faltó un poco para poder convertir. Pero confiamos en que el domingo vamos a conseguir un triunfo para clasificar. Buscaremos la manera de que el equipo sea equilibrado”, sentenció Lionel Scaloni. Nuevamente, la defensa de la Selección Argentina no es muy sólida, siendo un aspecto a mejorar desde hace mucho tiempo.