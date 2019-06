América TV y Canal 13 [EN VIVO] Chile vs Ecuador: 'Roja' gana 1-0 por Copa América 2019

América TV, Canal 13 EN VIVO y Teleamazonas | Chile vs Ecuador vía DirecTV HOY (6:00 p.m. hora peruana) en el Grupo C por partidos hoy Copa América 2019 | Se enfrentan este viernes 21 de junio a las 6:00 p.m. (hora peruana) por la fecha 3 del Grupo C. El encuentro se jugará en Estadio Arena Fonte Nova de Salvador, también será transmitido por Teleamazonas y TVN. Además, podrás seguir todas las incidencias, con videos, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

Canal 13 EN VIVO Chile vs Ecuador Copa América 2019

PRIMER TIEMPO

15' Beausejour habilita a Sánchez por izquierda, el lateral desdobla, pero el atacante intenta el centro. El balón va directo a las manos de Domínguez.

14' Chile triangula en el mediocampo, pero su intento no llega a más debido a una falta rival.

12' ¡Intento de Ecuador! Remate de Valencia que va directo a las manos de Arias.

8' Córner desde la derecha, un jugador chileno no logra controlar, el balón queda al borde del área y José Pedro Fuenzalida le mete un derechazo cruzado para anotar el primer gol del partido.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE CHILE!

6' Dominio de Chile, pero Ecuador se cierra y le deja pocos espacios para maniobrar.

3' Amarilla para Méndez (Ecuador) por una dura falta contra rival.

2' Providencial cruce de Vidal cuando Valencia quería habilitar a Mena.

1' Ibarra encara por el centro, pero Aránguiz lo detiene con falta.

0' Arranca el partido Chile vs Ecuador en el Arena Fonte Nova.

Alineaciones Ecuador vs Chile 2019 EN VIVO Partido hoy Copa América

Las federaciones de Ecuador y Chile anunciaron los onces confirmados para el duelo en el Arena Fonte Nova, por la fecha 2 del Grupo C de la Copa América 2019.

Ecuador: Ecuador: Domínguez; Velasco, Achilier, Arboleda, Ramírez; Méndez, Gruezo, Orejuela; Mena, E. Valencia, Ibarra.

Chile: Arias; Isla, Medel, Maripán, Beausejour; Aránguiz, Pulgar, Vidal; Fuenzalida, Vargas, Sanchez.

🚨Ya están definidos los titulares de #LaRoja para la segunda fecha del Grupo C de la #CopaAmerica

👊 ¡A darlo todo, guerreros!

🇨🇱🆚🇪🇨

🏟: Arena Fonte Nova

⏰ 19:00 horas

📺 CDF, DirecTV, Canal 13 y TVN#VamosChile pic.twitter.com/QvTTsa5WC6 — Selección Chilena (@LaRoja) 21 de junio de 2019

Chile vs Ecuador Online Chilevisión EN VIVO Canal 13 Partidos Copa América

Canal 13 EN VIVO es el canal encargado de transmitir el Chile vs Ecuador en las televisoras sureñas. El partido se podrá ver en el 152 y 1152 en DirecTV y 56 Y 556 en Claro TV.

Movistar TV, por su parte, transmitirá el Chile vs Ecuador a través de los canales 122 y 813. Además, el partido se podrá ver en el Canal 58 (TuVes HD) y Canal 67 (Entel TV HD).

A qué hora juega Chile vs Ecuador hora peruana América TV EN VIVO Copa América 2019

El Chile vs Ecuador se jugará desde las 6:00 p.m. (hora peruana) en el Arena Fonte Nova, por la fecha 2 de la Copa América 2019.

A nivel nacional, el partido podrá verse en América TV EN VIVO (Canal 4 en Movistar y Canal 194 en DirecTV) mientras en DirecTV se podrá ver en el canal 1610. Además, el duelo lo podrás ver ONLINE por América TV GO.

Teleamazonas EN VIVO Copa América Ecuador vs Chile horario de partido

Teleamazonas EN VIVO es el canal encargado de transmitir el Ecuador vs Chile en las televisoras norteñas. El Ecuador vs Chile se podrá ver en el Canal 5 de Claro TV, Univisa y Grupo TV.

En DirecTV de Ecuador, el partido se podrá ver en el Canal 180. Además, el Ecuador vs Chile se puede ver en el Canal 253.

Canal 13 EN VIVO Chile vs Ecuador Resultados Grupo C y Tabla de Posiciones Copa América

El Grupo C de la Copa América 2019 está lejos de su definición. Japón logró reponerse a la goleada en contra a manos de Chile y robarle un punto a Uruguay tras un infartante 2-2 y así seguir con vida en la competencia.

Chile, segundo del Grupo C con 3 puntos, debe ganarle a Ecuador, colero sin puntos, para así llegar ya clasificado a la última fecha de la Copa América.

Calendario partidos hoy Copa América 2019

El viernes 21 de junio solo se jugará un partido de la Copa América 2019. Será el Ecuador vs Chile en el Arena Fonte Nova, por la segunda fecha del Grupo C. El duelo arrancará desde las 6:00 p.m. (hora peruana).

El Ecuador vs Chile serán un duelo esencial para ambas selecciones. Para la 'Tricolor' significa recuperarse tras el 0-4 ante Uruguay en el debut mientras para la 'Roja' es ganar para asegurar el boleto a los cuartos de final de la Copa América 2019.

La previa

El encuentro contará con el arbitraje del argentino Patricio Loustau. La Selección Chilena logró una contundente goleada en la primera fecha, donde no lucieron su mejor fútbol, pero sí una gran efectividad de cara al arco rival. Eduardo Vargas volvió a ser el más destacado en el equipo, con un doblete que lo metió en el máximo goleador de la Copa América con sus 12 anotaciones.

🆗 Todo listo para enfrentar a Ecuador

🇨🇱 #LaRoja cumplió su último entrenamiento en Salvador de Bahía y la motivación está a tope para conseguir una segunda victoria en la @CopaAmerica



Más Fotos 👉 https://t.co/RtSeodlHsK

📸 Carlos Parra/Comunicaciones ANFP#VamosChile pic.twitter.com/ChNbO06yqN — Selección Chilena (@LaRoja) 21 de junio de 2019

Arturo Vidal también fue determinante en el encuentro, con su buena participación en ataque como su apoyo a la hora de marcar. Las dudas que generó el nuevo proceso de Reinaldo Rueda podrían tener un envión anímico importante de cerrar la clasificación a los cuartos de final del torneo. Recordemos que la Selección de Chile ganó los últimos dos trofeos que se disputaron.

Al frente estará la necesitaba Selección de Ecuador, que sucumbió por 4-0 ante Uruguay en la primera fecha. El ‘Tricolor’ aspira a una victoria en esta segunda jornada del Grupo C y así quedar a la expectativa de avanzar a la siguiente ronda en la última fecha. José Quinteros fue expulsado el pasado encuentro, así que su ausencia será cubierta por Pedro Pablo Velasco.

Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez también se encuentra en una nueva etapa con Ecuador, la que descendió de nivel de forma notable en los últimos años. A pesar de los problemas que presentan, la potencia en ataque con Enner Valencia y Romario Ibarra, además de la calidad que ofrece Ángel Mena los hacen un rival de temer para Chile. Un partido de vida o muerte para ambos.

CHILE vs ECUADOR EN VIVO: HISTORIAL ANTECEDENTES CANAL 13 ONLINE

05.10.17 Chile 2.1 Ecuador (Eliminatorias)

06.10.16 Ecuador 3-0 Chile (Eliminatorias)

11.06.15 Chile 2-0 Ecuador (Copa América)

15.10.13 Chile 2-1 Ecuador (Eliminatorias)

12.10.12 Ecuador 3-1 Chile (Eliminatorias)

POSIBLES ALINEACIONES DEL CHILE vs ECUADOR EN VIVO

XI Chile: Gabriel Arias; Guillermo Maripán, Mauricio Isla, Gary Medel, Jean Beausejour; Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Arturo Vidal; Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y José Pedro Fuenzalida. DT: Reinaldo Rueda.

XI Ecuador: Alexander Domínguez; Pedro Velasco, Gabriel Achilier, Robert Arboleda, Christian Ramírez; Carlos Gruezo, Sebastián Méndez, Jefferson Orejuela, Ángel Mena; Enner Valencia y Romario Ibarra. DT: Hernán Darío Gómez.

Partidos HOY COPA AMÉRICA Canal 13 EN VIVO: ¿A QUÉ HORA JUEGAN CHILE vs ECUADOR?

Perú: 6:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Houston y Washington): 6:00 p.m.

Argentina: 8:00 p.m.

México: 6:00 p.m.

Ecuador: 6:00 p.m.

Colombia: 6:00 p.m.

España: 1:00 a.m. (día miércoles)

Bolivia: 7:00 p.m.

Venezuela: 7:00 p.m.

Chile: 8:00 p.m.

Uruguay: 8:00 p.m.

COPA AMÉRICA 2019: ¿EN QUÉ CANAL SE PODRÁ VER EL CHILE vs ECUADOR?

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: SporTV, SporTV Play

Chile: DIRECTV Sports Chile, Canal 13, TVN, DIRECTV Play Deportes, CDF HD

Colombia: Caracol Play, Caracol HD2, Caracol TV, DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica: Sky HD, Repretel Canal 6, Repretel En Vivo

Ecuador: Canal del Futbol, DIRECTV Play Deportes, Teleamazonas, DIRECTV Sports Ecuador

Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1

Alemania: DAZN

Honduras: Tigo Sports Honduras, Sky HD

Internacional: Bet365

Italia: DAZN

Japón: DAZN

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Panamá: Sky HD, TVMax 9

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

Perú: América TVGO, DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Portugal: Sport TV1

Qatar: beIN Sports MAX HD4, beIN Sports MAX HD3, beIN SPORTS CONNECT

España: DAZN Spain

Estados Unidos: ESPN+, NBC Sports Live Extra App, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, vera+, TCC, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: Venevision, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

CHILE vs ECUADOR EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Chile vs Ecuador, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.