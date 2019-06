Perú vs Brasil EN VIVO: Estadísticas y programación del partido definitorio del Grupo A en la Copa América 2019

Partidos hoy Copa América | Perú vs Brasil vía América TV EN VIVO y Caracol TV EN VIVO | se jugará este sábado 22 de junio a las 2:00 p.m. (hora peruana) en la tercera y decisiva jornada del Grupo A de la Copa América 2019. Ambos seleccionados se encuentran con 4 puntos, por lo que es vital una victoria para avanzar a los cuartos de final.

El encuentro se jugará en el Arena Corinthians de Sao Paulo y tendrá terna arbitral argentina, conformada por Fernando Rapallini, Hernán Maidana y Eduardo Cardozo. El cuarto hombre será el paraguayo Arnaldo Samaniego. La Selección Peruana no tiene antecedente con el juez, mientras que Brasil registra un empate bajo su dirección.

La Selección Peruana ha ido de menos a más en su participación en la Copa América 2019, mostrando un mejor juego en el segundo tiempo de la victoria sobre Bolivia (3-1). Paolo Guerrero y Jefferson Farfán fueron determinantes, pues anotaron en el partido. Ambos siguen rompiendo registros goleadores con la blanquirroja.

No obstante, Paolo Guerrero tiene una deuda: anotó a todas las selecciones de Sudamérica, menos a Brasil. El 'Depredador' conquistó las tierras con sus actuaciones en el Corinthians, Flamengo e Internacional, pero tendrá que mostrar esa efectividad en este crucial encuentro. En partidos difíciles es cuando más le gusta aparecer.

En tanto, la Selección de Brasil no ha sido del todo convincente en su juego ante su público y Tite buscará acabar con la dudas en este encuentro. El empate 0-0 con Venezuela dejó mucha molestia, en especial por la intervención del VAR en los goles conseguidos. Lo mismo sucedió con Perú en su debut por la Copa América 2019.

Los antecedentes más recientes de los Perú vs Brasil tiene la balanza inclinada a favor de la canarinha, aunque los incaicos dieron la sorprensa en la Copa América Centenario, al ganar con gol de Raúl Ruidíaz.

ANTECEDENTES DEL PERÚ vs BRASIL EN VIVO

15.11.16 Perú 0-2 Brasil (Eliminatorias)

12.06.16 Brasil 0-1 Perú (Copa América)

17.11.15 Brasil 3-0 Perú (Eliminatorias)

14.06.15 Brasil 2-1 Perú (Copa América)

01.04.09 Brasil 3-0 Perú (Eliminatorias)

A qué hora Juega Perú vs Brasil hora peruana partidos Copa América

Perú: 2:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Houston y Washington): 2:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

Venezuela: 3:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

Pronóstico Perú vs Brasil EN VIVO Copa América 2019

El Perú vs Brasil tiene como claro favorito al seleccionado local. Según la casa de apuestas Betsson, la victoria de la Canarinha paga 1.36, mientras que apostar por el triunfo del equipo dirigido por Ricardo Gareca la cuota asciende a 9.90. En caso de un empate, tu monto apostado se multiplicará por 5.15.

América TV EN VIVO: Qué canales transmiten Copa América 2019

Argentina: DIRECTV Play Deportes, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Globo, GloboEsporte.com, SporTV, SporTV Play

Chile: Canal 13, CDF HD, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes, TVN

Colombia: Caracol HD2, DIRECTV Sports Colombia, Caracol Play, DIRECTV Play Deportes, Caracol TV

Costa Rica: Repretel En Vivo, Repretel Canal 6, TDN, Sky HD

Ecuador: Teleamazonas, DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes, Canal del Futbol

El Salvador: TDN, TCS GO, Sky HD, Canal 4 El Salvador

Alemania: DAZN

Guatemala: Sky HD, TeleOnce Guatemala, TDN, Chapin TV

Honduras: Tigo Sports Honduras, Sky HD, TDN

Internacional: Bet365

México: TDN, Televisa Deportes En Vivo, Azteca 7, Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, Nu9ve, Azteca Deportes En Vivo

Panamá: TDN, Sky HD, TVMax 9

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes, América TVGO

Portugal: Sport TV1

España: tvG2, DAZN Spain

Estados Unidos: Telemundo Deportes En Vivo, ESPN+, NBC Sports Live Extra App, Globo TV Internacional, Telemundo

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, vera+, TCC, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Juegos de Hoy Copa América 2019

Esta tarde, Chile vs Ecuador será el encuentro que ponga cierre a la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa América Brasil 2019. El encuentro es válido por el Grupo C y la victoria de 'La Roja' los pondría en los cuartos de final. El 'Tricolor' está obligado a recuperarse tras la goleada 4-0 con Uruguay en el debut.