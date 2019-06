Ecuador vs Chile EN VIVO: partidazo por la fecha 2 del Grupo C de la Copa América 2019

Teleamazonas EN VIVO América TV | Ecuador vs Chile partidos hoy Copa América 2019 este viernes 21 de junio por la fecha 2 del Grupo C en el Arena Fonte Nova de El Salvador desde las 6:00 p.m. (hora peruana). Además, no te pierdas las incidencias con los goles, las polémicas, el VAR y el resumen completo a través del minuto a minuto por Líbero.pe.

Ecuador vs Chile EN VIVO estarán frente a frente en un trascendental duelo por la Copa América 2019. Los norteños saldrán decididos a buscar la victoria ya que no tuvieron un debut nada auspicio al caer por 4-0 ante la Uruguay de Luis Suárez y Edinson Canvani.

Los dirigidos por el 'Bolillo' Gómez esperan sumar de a tres. Necesitan ganar sí o sí para poder llegar a la última fecha con opciones de pasar a cuartos de final de la Copa América. Es por ello que el técnico del 'Tri' realizaría algunas variantes para enfrentar a los sureños.

En estos últimos días se pudo ver en los entrenamientos de Ecuador que el DT estuvo reforzando el trabajo psicológico y emocional tras las duras críticas luego del encuentro ante Uruguay y uno de los que ingresaría al once sería el defensa Robert Arboleda, quien juega en el Sao Paulo de Brasil.

'Bolillo' Gómez volvería a confiar en ataque por Enner Valencia y Ángel Mena, ya que ambos jugadores son los referentes del gol en el 'Tri', esperando que estén finos de cara al arco.

Por el lado de la 'Roja', Chile comenzó con el pie derecho la defensa de su bicampeonato. Debutó con una goleada ante Japón que sirvió para silenciar las críticas y esperan sumar su segundo triunfo consecutivo para sellar su pase a cuartos de final.

Los sureños repetirían la misma formación que ante Japón con los abanderados Alexis Sánchez y Eduardo Vargas, quienes se hicieron presentes en en el marcador en primer duelo que se jugó en el mítico Morumbí.

A qué hora juega Chile vs Ecuador alineaciones EN VIVO Copa América 2019

Ecuador: Alexander Domínguez; Pedro Pablo Velasco, Robert Arboleda, Gabriel Achillier, Beder Caicedo; Antonio Valencia, Carlos Gruezo, Jefferson Orejuela, Ayrton Preciado; Ángel Mena y Enner Valencia.

DT: Hernán Darío 'Bolillo' Gómez.

Chile: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Jean Beausejour; Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Arturo Vidal; José Pedro Fuenzalida, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.

DT: Reinaldo Rueda.

Árbitro: Patricio Loustau.

Estadio: Fonte Nova, en Salvador.

Ecuador vs Chile hora partidos hoy Copa América 2019

México - 6:00 p.m.

Ecuador - 6:00 p.m.

Perú - 6:00 p.m.

Colombia - 6:00 p.m.

Venezuela: 7:00 p.m.

Bolivia - 7:00 p.m.

Chile - 7:00 p.m.

Paraguay - 7:00 p.m.

Argentina - 8:00 p.m.

Uruguay - 8:00 p.m.

España - 1:00 a.m. (22 de junio)

Cuánto pagan las apuestas Chile vs Ecuador EN VIVO Copa América

Betsson | Ecuador 4.45, empate 3.75 y Chile 1.85

Bet 365 | Ecuador 4.20, empate 3.50 y Chile 1.85

Te Apuesto | Ecuador 4.20, empate 3.60 y Chile 2-05

InkaBet | Ecuador 4.50, empate 3.50 y Chile 1.85

Tabla de posiciones y Resultados partidos Copa América 2019: Resultados

A falta de que se dispute del Chile vs Ecuador EN VIVO para completar la segunda fecha de la fase de grupos, Uruguay lidera la tabla de posiciones con 4 puntos, Chile es segundo con 3 puntos, Japón tercero con 1 punto y cierra Ecuador sin ningún punto.

Chile vs Ecuador EN VIVO: ¿Qué canal transmitirá partido por la Copa América 2019?

Para VER GRATIS el Ecuador vs Chile por la fecha 2 del Grupo C de la Copa América 2019, solo debes seguir la TRANSMISIÓN EN VIVO de América TV, DireTV Sports, beIN Sports, TVN y CDF

Chile vs. Ecuador EN VIVO: ¿A qué hora juegan por la Copa América 2019?

El Chile vs Ecuador se juega en el marco de la fecha 2 del Grupo C de la Copa América 2019 este viernes 21 de junio. El choque está pactado para las 6:00 (Perú y Ecuador) y 7:00 p.m. (Chile). Recuerda que podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de Libero.pe.

¿Qué canales transmitirán Copa América 2019 Chile vs Ecuador Canal 13 EN VIVO?

- Brasil: SporTV, SporTV Play, Rede Globo

- Argentina: El Trece, TyC Sports, TyC Play, DirecTV Sports, DirecTV Sports Play

- Bolivia: Tigo Sports, Tigo Sports+, DirecTV Sports

- Chile: Canal 13, DirecTV Sports Chile, CDF HD y VTR Cable

- Colombia: Caracol Televisión, RCN Televisión, Win Sports, DirecTV Sports

- Ecuador: Gama TV, TC Televisión, DirecTV Sports

- Paraguay: Telefuturo, Tigo Sports, Tigo Max, DirecTV Sports

- Perú: América Televisión, DirecTV Sports

- Uruguay: Teledoce, Tenfield, DirecTV Sports

- Venezuela: Venevisión, DirecTV Sports

- Canadá: TSN

- Costa Rica: Teletica

- El Salvador: Canal 4

- México: Televisa Deportes, TV Azteca y SKY HD

- Estados Unidos: Telemundo

- Francia: beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT

- Japón: Dazn

- Holanda: Fox Sports 4 y Fox Sports Go