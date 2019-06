¡Para el olvido! Perú cayó goleado 5-0 ante Brasil y debe esperar resultados de la Copa América [VIDEOS]

Perú cerró de la peor forma el último partido de la fase de grupos de la Copa América 2019 tras ser goleado 5-0 a manos de Brasil en el Arena Corinthians. Y, dado el marcador, el equipo de Ricardo Gareca deberá esperar otros resultados para ver si finalmente logra su clasificación a los cuartos de final.

El partido de Perú ante Brasil fue marcado por una serie de errores, impresiciones y mucha presión. Los primeros minutos empezó jugando muy bien la blanquirroja, pero no supo mantener el ritmo y fue el cuadro local que sobre los 12 minutos logró anotar el primero por medio de Casemiro tras un tiro de esquina de Coutinho.

Los brasileños ampliaron el marcador minutos más tarde a través de Firmino. El jugador de Liverpool aprovechó un terrible error de Pedro Gallese en salida y puso el segundo. La cara del plantel peruano era de desconcertación y jugadores como Cueva, Paolo Guerrero y Tapia se acercaron a hablar al arquero de la Selección Peruana.

Pero la pesadilla recién estaba empezando porque a los 19 minutos, Everton, quien venía haciendo un espectacular partido, puso el tercero en apenas la primera media hora de juego. Perú no encontraba reacción y lo mejor que le podía pasar era que se acabe el primer tiempo.

Para la parte complementaria, Ricardo Gareca sacó a Yotún y mandó a Flores para intentar cambiar el ritmo de juego, pero tampoco hubo una respuesta positiva y rápidamente llegó el cuarto gol de Brasil por medio de Dani Alves.

Tras le cuarto gol y con el partido sentenciado, Ricardo Gareca decidió sacar a Paolo Guerrero para cuidarlo en caso se avance a los cuartos de final. En lugar del 9, entró Christofer Gonzales, pero aún faltaba un último gol de los anfitriones y ese lo convirtió Willlian 90. Sin embargo, el marcador pudo ser peor porque en la agonía del partido, el árbitro cobro un penal, aunque Pedro Gallese se reivindicó y atajó el disparo a Gabriel Jesús.

Perú vs Brasil EN VIVO | Minuto a Minuto

93' Tapadón de Gallese. El arquero peruano le atajó el penal a Gabriel Jesús

90' GOLAZOOO Brasil!! ¡GOLAZO de Willian!

85' Luis Advíncula comete una nueva falta, esta vez contra Gabriel Jesús. El peruano está jugando al límite

81' Tarjeta amarilla para Perú. Luis Advíncula fue amonestado tras fuerte falta Everton

79' Brasil tuvo el tercero, Pedro Gallese atajó la jugada, pero finalmente el árbitro ya anulaba toda acción de juego por posición adelantada

78' Thiago Silva ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso.

76' Nuevo cambio en Brasil. Se va Coutinho, entra Willian con la 10

75' El árbitro recibe el llamado desde el VAR por una posible falta dentro del área peruana

74' Gabriel Jesús remata desde fuera del área y Pedro Gallese que responde bien

70' Cambio en Brasil, entra al campo Allan sustituyendo a Casemiro

66' Último cambio en Perú: Josepmir Ballón entró en lugar de Christian Cueva

65' Juego peligroso de Garbiel Jesus sobre Renato Tapia

64' Arthur Brasil) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto

62' ¡UFFFF! Everton remató desde fuera del área y la pelota choca en un peruano y será tiro de esquina para Brasil

58' Brasil maneja a su antojo el partido. Perú no puede pasar del medio campo

55' Tras el cuarto gol de Brasil, Ricardo Gareca sacó a Paolo Guerrero y mandó a Christofer Gonzales

53' ¡GOOOOOOLL de Brasil!! ¡GOl de Dani Alves!

51' Paolo Guerrero remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Luis Abram con un pase de cabeza.

49' Renato Tapia dispara desde lejos, pero la pelota choca en un brasileño y será tiro de esquina para Perú

47' A pesar que maneja el partido, Brasil ha salido con todo en este segundo tiempo

45' ¡Arranca el segundo tiempo! Cambio en Perú: Se fue Yotún, entró Flores

¡Saltan ambos equipos a la cancha de juego para jugar la parte complementaria!

45+2' FINAL DEL PRIMER TIEMPO. Brasil gana cómodamente 3-0 a Perú

43' Gran pase de Cueva para Miguel Trauco. El lateral remata y Alisson se estira para evitar la caída de su arco

40' Falta de Paolo Guerrero sobre Casemiro

39' Gabriel Jesus remata desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Filipe Luís.

36' Remate fallado por Casemiro desde el centro del área que se pierde por la izquierda

34' Con el partido controlado, los hinchas de Brasil empiezan a cantar el famoso 'Olee', Olee', Olee'

32' ¡GOOOOOOLL de Brasil!! ¡Everton remata desde fuera del área al palo de Pedro Gallese que no puede hacer nada para evitar el tercero!

31' Renato Tapia pone el cuerpo sobre Arthur y el árbitro cobra falta a favor de Brasil

26' ¡UFFF! Paolo Guerrero remató directo al arco, pero la pelota se demoró mucho en bajar

27' Tiro libre de Paolo Guerrero que pasa cerca del arco. ⚽️#ArribaPerú 💪 — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) 22 de junio de 2019

25' Casemiro va con la pierna muy en alto ante Christian Cueva que cae al pisto. Tiro libre peligroso para Perú

24' Paolo Guerrero empieza a desesperarse por el resultado en contra. El peruano empujó a Filipe Luis y se salvó de ser amonestado

22' Perú está desconcertado tras los dos goles. No encuentran como parar el poder ofensivo que ofrece Brasil

18 ' ¡GOOOOOOLL de Brasil!! Terrible error de Gallese y GOL de Firmino

15' Tarjeta amarilla para el peruano Yoshimar Yotún tras una falta sobre Arthur

12' ¡GOOOOOOLL de Brasil!! ¡GOOOOOL de Casemiro!! Un tiro des esquina de Coutinho y Casemiro aprovecha para anotar el primero tras una serie de rebotes

11' Desconcentración en el equipo peruano y casi llega el primero. Aparece Renato Tapia para echar al tiro de esquina

9' Primera tarjeta del partido. Casemiro fue amonestado tras una falta sobre Jefferson Farfán

8' Partidazo en el Arena Corinthians. Perú impone su ritmo ante Brasil

7' Luis Advíncula sorprende desde lejos, pero su remate se va muy alto.

6' Tiro libre para Brasil tras una falta de Cueva sobre Dani Alves. El peruano reclamó que fue 'todo pelota'

5' Andy Polo recibe una falta en campo peruano. El árbitro cobra tiro libre en salida y advierte al brasileño

4' Avisa Perú! Centro de Christian Cueva en busca de un compañero y Jefferson Farfán que no llega a la pelota

2' Falta contra Paolo Guerrero. Christian Cueva toma la pelota y se alista para rematar

1' Partido intenso a pesar que ambos ya están clasificados a la siguiente instancia

¡Arrancó el partido en el Arena Corinthians! Perú y Brasil se enfrentan por la última fecha de la Copa América

¡¡Se entonan los himnos! Primero se canta el de Perú

Perú vs Brasil EN VIVO | alineaciones confirmadas por la Copa América 2019

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Miguel Araujo, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Andy Polo, Christian Cueva, Jefferson Farfán; Paolo Guerrero.

DT: Ricardo Gareca.

Brasil: Alisson; Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Filipe Luis; Casemiro, Arthur, Coutinho; Gabriel Jesús, Everton y Firmino.

DT: Tité.

A qué hora juega Perú vs Brasil Partido Hoy Copa América EN VIVO

- Perú y Brasil definirán un partido crucial en el grupo A de Copa América 2019. La 'Bicolor' necesita de, al menos, un empate para garantizar su pase a cuartos por su cuenta. De lo contrario, deberá esperar resultados de otro grupo. No obstante, sus 4 puntos le permiten tener el 90% del pase asegurado.

Antesala Perú vs Brasil EN VIVO por partidos hoy Copa América

- El Perú vs Brasil ya tiene el apoyo de la hinchada nacional. Los aficionados de la 'Bicolor' ya se alistan para asistir al Arena Corinthians para el duelo.

Fotos: Fernanda Camargo

Cita con la historia. Perú enfrenta a Brasil con dos objetivos claros: seguir en ascenso futbolístico, lo más importante, en la Copa América 2019 y evitar un cruce poco deseado en cuartos de final.

El equipo de Ricardo Gareca ha ido de menos a más en la Copa América 2019 y tiene la oportunidad de confirmar las buenas sensaciones que dejó con Bolivia ante la anfitriona Brasil, favorita al título y que tiene un mal recuerdo de su último choque con la 'Bicolor'.

Al mando del profesor Ricardo Gareca y su comando técnico, nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪 entrena en el CT de São Paulo con miras a su duelo ante Brasil por la fase de grupos de la @CopaAmerica. ⚽#ArribaPerú 💪 pic.twitter.com/ORkU3Iw3Ss — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) 21 de junio de 2019

Sí, hablamos del duelo por la última fecha de la fase de grupos de la Copa América Centenario. Perú estaba obligado a ganar a Brasil para avanzar a la siguiente fase y, a base de garra y empuje, se terminó llevando el partido, aunque no con polémica. Raúl Ruidíaz anotó con la mano y ningún árbitro lo advirtió, situación impensada hoy con el VAR.

Aunque podría clasificar como segundo en caso Bolivia le gane a Venezuela, la Selección Peruana no quiere especular y tiene claro que necesita recuperar aquellas sociedades futbolísticas y aquel funcionamiento que enamoró a todo el continente en las Eliminatorias y a todo el mundo en Rusia 2018.

Ante Brasil, Ricardo Gareca mantendrá el mismo once que jugó ante Bolivia salvo Carlos Zambrano. El defensa sufre un edema y será baja ante el 'Scratch'. Su lugar será tomado por Miguel Araujo, el titular en los amistosos previos y que perdió su lugar en detrimento del 'León'.

Brasil, por su parte, sí alista varios cambios tras la gris presentación ante Venezuela y que impidió que sea el primer clasificado a los cuartos de final de la Copa América 2019.

Aunque Tite no ha querido desvelar su once, el ingreso de Everton se cae de maduro en el extremo izquierdo. El jugador del Gremio se lució con un golazo ante Bolivia y le cambió la cara a su selección ante Venezuela. El gran sacrificado será David Neres, la primera apuesta del seleccionador para reemplazar a Neymar.

El otro cambio estaría en la otra banda. Richarlison no ha podido brillar y dejaría su lugar para Gabriel Jesus, el "9" que puede jugar por las bandas para así sumarle mayor volumen ofensivo al 'Scratch'.

La única baja de Brasil será el volante Fernandinho, titular en el debut ante Bolivia y que ingresó ante Venezuela. El futbolista del Manchester City sufre problemas en la rodilla derecha y Tite ya descartó su presencia en el Arena Corinthians.

En Copa América, Perú y Brasil se han enfrentado en 17 ocasiones. Once triunfos fueron para ellos, hubo tres empates y apenas 3 victorias fueron para nosotros, pero qué victorias. La primera fue por 1-0 en 1953, la segunda fue en tierras brasileñas por 3-1 y, que a la postre, sería clave para el título de 1975. El tercero lo recuerdan todos. Este sábado, en Sao Paulo, la 'Bicolor' quiere seguir haciendo historia de la mano de Ricardo Gareca y sus dirigidos.

Brasil vs Perú el pase a cuartos del partido hoy Copa América

Han sido semanas difíciles para Brasil. El paso del huracán Neymar dejó averiados sus cimientos y ahora, en su última salida de fase de grupos, tiene doble misión: vencer a Perú para meterse en cuartos y reconquistar a la 'torcida', de la que recibe abucheos en la Copa América-2019.

El duelo que definirá al líder del Grupo A se disputará a las 16H00 locales (19H00 GMT) en el Arena Corinthians, en Sao Paulo. La herida por el empate sin goles ante la ultradefensiva Venezuela de Rafael Dudamel aún no cicatriza.

La incapacidad para vulnerar al portero Wuilker Faríñez revivió el fantasma del lesionado Neymar, cuyos escándalos policiales empantanaban el intento de la Canarinha por alzar por novena vez la Copa América. Pero cuyas gambetas y goles hicieron falta en Salvador.

"El proceso creativo tiene que mejorar, tienen que traducir una superioridad, una presencia y finalización, las finalizaciones precisan de goles", admitió el seleccionador de la Canarinha Tite.

El discreto juego de los locales ha impacientado de nuevo a la exigente hinchada brasileña, que sorpresivamente no ha acudido en masa a los estadios.

Antes, en el debut ante Bolivia en Sao Paulo, que terminó con un 3-0 a favor de la Canarinha, la hinchada no quedó convencida y, al igual que ante el duelo contra la Vinotinto, se escucharon sonoros "buuuu" desde las tribunas.

¿Perú clasifica Copa América Cuartos de Final?

Perú tiene prácticamente asegurado su pase a los cuartos de final de la Copa América 2019. Actualmente suma 4 puntos, situación que permitiría, al menos, quedar entre los mejores terceros. No obstante, un triunfo de Venezuela ante Bolivia podría cambiar la situación, en caso se consume una derrota ante Brasil.

La situación será favorable de la siguiente forma: con un empate o triunfo ante Brasil permitirá no depender de otros resultados y aguardar un rival asequible en cuartos de final de la Copa América 2019. Como tercero de grupo, en la situación más compleja, chocaría ante el líder del Grupo C, que podría ser Chile.

Alineaciones y Formaciones Perú vs Brasil EN VIVO Copa América

El Perú vs Brasil ya se palpita y en la previa ya se conocen las dudas en cada uno de los equipos.

Por el lado de Perú, Gareca tiene como gran incógnita si decide a Araujo o Santamaría para el puesto. El jugador del Puebla sería de la partida. En tanto, Gabriel Jesus cuenta con chances de avanzar a cuartos de final.

Perú: Gallese; Advíncula, Santamaría, Abram, Trauco; Tapia, Yotún; Polo, Farfán, Cueva; Guerrero.

Brasil: Alisson; Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Filipe Luís; Casemiro, Arthur; Everton, Coutinho, Richarlison (Gabriel Jesus); Roberto Firmino.

Qué canales transmitirán partidos Copa América 2019 Perú vs Brasil

El Perú vs Brasil llegará al público nacional gracias a que será transmitido por señal abierto como privada. Perú podrá verlo a través de América TV, mientras que llegará a toda Latinoamérica también por medio de DirecTV Sports.

Perú América TVy DirecTV Sports

Argentina DirecTV Sports

Brasil DirecTV y Sky Sports

Bolivia DirecTV Sports, Tigo Sports

Colombia DirecTV Sports

Ecuador DirecTV Sports

Uruguay DirecTV Sports

Paraguay Tigo Sports

México Televisa Deportes, TV Azteca, DirecTV

España DirecTV Sports

Estados Unidos DirecTV Sports

A qué hora juega Perú vs Brasil partidos hoy Copa América

Perú: 2:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Houston y Washignton): 2:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

Venezuela: 3:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

Perú vs Brasil | Tabla de Posiciones Copa América Grupo A

La tabla de posiciones del Grupo A se pone de candela. La última jornada definirá si serán 3 los clasificados de este emparejamiento.

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO el Perú vs Brasil por la Copa América 2019?

En Internet el duelo entre Perú vs Brasil por la Copa América 2019, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

Pronósticos Perú vs Brasil partido por Copa América 2019 vía América TV EN VIVO

En bwin, el triunfo de Perú paga 9.25, el de Brasil 1.35 y el empate 4.60.

América TV EN VIVO Partidos hoy Copa América 2019

América TV EN VIVO transmitirá desde las 2:00 p.m. (hora peruana) el Perú vs Brasil. El partido se podrá ver en SD, HD y a través de América TV GO. El otro partido del grupo, Venezuela vs Bolivia, no será transmitido en vivo, pero sí podrás verlo por DirecTV.