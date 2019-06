Copa América 2019: Selección peruana sale a asegurar su clasificación ante Brasil

Nuestra impronta y sangre de equipo mundialista no permiten matices ni mediocridad en la interna, tampoco conformismos ni triunfalismos cuando aún no conseguimos nada. Somos conscientes de que esta tarde hay que ganar y asegurar el pase a cuartos, sin importar que el rival sea el intimidante Brasil o cualquier otro que en el papel represente un hueso duro de roer.

Puede que ellos tengan estrellas posicionadas en los mejores equipos del mundo, que los respalden cinco títulos mundiales a lo largo de su historia o que jueguen como locales durante todo el campeonato pero nosotros tenemos 23 luchadores que aman la camiseta y son capaces de rajarse por ella pues aprendieron a nunca achicarse ante nadie.

La vida —que muchas veces es injusta— determinó que esta tarde Carlos Zambrano, quien era uno de los mejores defensores de la Copa, no juegue debido a un hematoma en su aductor derecho. Ricardo Gareca prefiere no arriesgarlo pero no se desespera porque en el banco tiene a Ánderson Santamaría, jugador que otorga la misma solidez.

El resto de jugadores que van por la gesta son los que iniciaron en el triunfo ante Bolivia, incluyendo a nuestro principal caudillo Paolo Guerrero, encargado de zarandear redes brasileñas y despertar pasiones peruanas.

La “Blanquirroja” le ha ganado en tres oportunidades a Brasil en anteriores ediciones de la Copa América: 1953, 1975 y 2016, siendo la última la que más se recuerda en la hinchada pues aquella vez ganamos por 1-0 debido a un gol con la mano Raúl Ruidíaz.

Aquel día Perú avanzó a los cuartos de final mientras que el "Scratch" fue eliminado en fase de grupos, generando la salida de Dunga, quien era el técnico de ese entonces.