Cuartos de final Copa América 2019: así quedarían los cruces si acabase la fase de grupos hoy

La fase de grupos de Copa América 2019 entra en su recta final. Este sábado inició la última fecha de esta etapa, aunque ya se conocen a algunos clasificados. De acabar hoy esta fase, ¿cómo quedarían conformados los cruces -entre ellos, el de la Selección Peruana-? Descúbrelo a continuación.

Brasil golea 4-0 a Perú y con ello suma 7 puntos, asegurando su clasificación como el primero del grupo A. En tanto, Venezuela ganó a Bolivia y avanzó como segundo.

Con 6 puntos, Colombia y Chile son las otras selecciones con un cupo asegurado para los cuartos de final de la Copa América 2019.

De acabar la fase de grupos hoy, así quedarían conformados los cruces de la Copa América 2019. Perú se enfrentaría a Paraguay hoy.

Cruces de Cuartos de Final de Copa América hasta hoy

Brasil vs Qatar

Venezuela vs Paraguay

Colombia vs Uruguay

Chile vs Perú

¿Cuándo se jugarían los cuartos de final?

Jueves 27

7:30 p.m. Brasil vs 3° B/C (Porto Alegre, Arena do Gremio)



Viernes 28



2:00 p.m. Venezuela vs 2° Grupo "B" (Río de Janeiro, Estadio Maracaná)

6:00 p.m. Colombia vs 2° Grupo "C" (Sao Paulo, Arena Corinthians)

Sábado 29

2:00 p.m. 1° del Grupo "C" vs 3° A/B (Salvador, Arena Fonte Nova)