Perú vs Brasil: Revive el gol de Raúl Ruidíaz que eliminó a la ‘Canarinha’ de la Copa América [VIDEO]

El Perú vs Brasil es el partido más atractivo para los hinchas de la blanquirroja, no solo por la envergadura del rival, sino también por lo que está en juego. El encuentro es válido por la fecha 3 del Grupo A de la Copa América 2019, ambos con 4 puntos necesitan puntuar para no tener problemas con resultados de otros grupos. En el papel, la canarinha es favorita.

La localía de la Selección de Brasil, además de su poderío individual, otorga una gran posibilidad de cerrar en el primer lugar de la zona, aunque la ‘blanquirroja’ ha sabido amargarle la fiesta. Y es que, la misma situación que se atraviesa en la actual se vio reflejada en la Copa América Centenario, que se desarrolló en Estados Unidos en el 2016. Raúl Ruidíaz brilló en ese entonces.

Aquella vez, en el Grupo B, la Selección Peruana y Brasil también llegaron con 4 puntos, aunque la abultada goleada del ‘scratch’ (7-1) sobre Haití hacía que obtengan la primera opción de avanzar con solo un empate. Dicho partido, también con la sentida ausencia de Neymar como ahora, fue muy cerrado y todo indicaba que terminaría igualado por 0-0.

Sin embargo, la picardía peruana pudo más. Sobre los 75 minutos de juego, Paolo Guerrero dejó un buen pase para que Andy Polo aplique toda su velocidad, ante la marca del internacional Filipe Luis, lateral izquierdo de Brasil. El volante superó la marca de gran forma, llegó a la línea de fondo y envió un centro al área chica, donde Raúl Ruidíaz esperaba atento.

El delantero que actualmente destaca con el Seattle Sounders de la MLS arremetió con toda su humanidad, pero no pudo empujar el balón con el muslo y decidió utilizar la mano. El portero Alisson reclamó al árbitro central Andrés Cunha y a su asistente de línea. El VAR, que todavía no se encontraba en la versión que ahora conocemos, no tuvo incidencia en la jugada.

Tras unos instantes de tensión, el gol de Raúl Ruidíaz fue convalidado, para alegría de todos los hinchas presentes en el estadio. La euforia llegó al punto máximo cuando terminó el encuentro y Perú logró sumar 7 unidades, mientras que Brasil se fue a casa con los 4 que había conseguido. Todos los jugadores en mención repetirán el plato, nuevamente con la ‘Pulga’ esperando su turno.