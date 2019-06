Perú fue goleado 5-0 ante Brasil por el Grupo A de la Copa América 2019

¡Resultado para el olvido! Perú no pudo ganar en la última fecha de la fase de grupos (A) y cayó 5-0 ante al anfitrión Brasil que dejó claro que es el firme candidato a quedarse con el título de la Copa América 2019.

Los goles para le cuadro brasileño lo anotaron Casemiro (12'), Firmino (19'), Everton (32'), Dani Alves (53') y Willian (90').

Con esta dura derrota, Perú deberá esperar otros resultados para conseguir la clasificación a los cuartos de final de la Copa América 2019.

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Miguel Araujo, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Andy Polo, Christian Cueva, Jefferson Farfán; Paolo Guerrero.

DT: Ricardo Gareca.

Brasil: Alisson; Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Filipe Luis; Casemiro, Arthur, Coutinho; Gabriel Jesús, Everton y Firmino.

DT: Tité.

- Perú y Brasil definirán un partido crucial en el grupo A de Copa América 2019. La 'Bicolor' necesita de, al menos, un empate para garantizar su pase a cuartos por su cuenta. De lo contrario, deberá esperar resultados de otro grupo. No obstante, sus 4 puntos le permiten tener el 90% del pase asegurado.

Antesala Perú vs Brasil por Copa América

- El Perú vs Brasil ya tiene el apoyo de la hinchada nacional. Los aficionados de la 'Bicolor' ya se alistan para asistir al Arena Corinthians para el duelo.

La Selección Peruana todavía no tiene asegurado su pase a los cuartos de final de la Copa América 2019 a pesar de los 4 puntos que ha sumado hasta ahora. Esta fecha que resta será determinantes para conocer la posición en la que la ‘bicolor’ podría avanzar, pues si no obtiene victoria y Venezuela si lo hace ante Bolivia, la ‘bicolor’ estará condenada a quedarse en el tercer lugar.

Quedar en esa casilla permitiría la clasificación a siguiente ronda, pero el plan de Ricardo Gareca es robar puntos y no depender de otros resultados. Aunque, el equipo podría tener algunas bajas, como la de Carlos Zambrano en defensa, pues terminó sentido el encuentro ante Bolivia (victoria 3-1) y todavía se encuentra en recuperación, lo que el mismo ‘Tigre’ dio a conocer en conferencia de prensa.

A la vez, explicó que enviará al terreno de juego a todos los jugadores que se encuentren en plenitud física, por lo que se da por descontada la presencia del capitán Paolo Guerrero. El ‘Depredador’ sigue rompiendo récords con la Selección Peruana y buscará anotarle a Brasil, único seleccionado en Sudamérica al que no ha podido vacunar hasta ahora.

En cuanto a la Selección Brasileña, los números bajo las órdenes de Tite son de temer para cualquier rival, siendo eficientes en defensa y ataque. Tras la derrota ante Bélgica (1-2) que los eliminó del mundial, la ‘canarinha’ suma un total de 12 encuentros sin conocer la derrota, además que se solo recibió goles en dos de esos partidos: 1-1 con Panamá y victoria 3-1 sobre República Checa.

Perú vs Brasil: Historial de partidos Copa América

El Perú vs Brasil ha tenido resultados históricos en la Copa América y el más recordado es el sucedido en 1997. Aquel año, en Bolivia, la 'Canarinha' logró la contundente goleada de 7-0 en semifinales. Ese resultado ha sido el pero en todas las participaciones de la bicolor en el torneo. Otros resultados.

12.06.16 Brasil 0-1 Perú

14.06.15 Brasil 2-1 Perú

15.07.01 Brasil 2-0 Perú

25.06.97 Perú 0-7 Brasil

09.07.95 Brasil 2-0 Perú

Goleadores históricos selección Peruana

Actualmente, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán son los máximos goleadores de la blanquirroja en la actualidad. En el Perú vs Brasil, ambos irán en búsqueda de seguir estirando sus números.

1. Paolo Guerrero: 37 (95 partidos)

2. Jefferson Farfán: 27 (94 partidos)

3. Teófilo Cubillas: 26 (81 partidos)

4. Teodoro Fernández: 24 (32 partidos)

5. Claudio Pizarro: 20 (85 partidos)

6. Nolberto Solano: 20 (95 partidos)

7. Roberto Palacios: 19 (128 partidos)

8. Hugo Sotil: 18 (62 partidos)

9. Oswaldo Ramírez: 17 (57 partidos)

10. Franco Navarro: 16 (56 partidos)

Tabla histórica de goleadores de Copa América 2019

1. Norberto Méndez (Argentina): 17 goles (17 partidos jugados / promedio: 1.00)

2. Zizinho (Brasil): 17 goles (33 P.J / promedio: 0.52)

3. Severino Varela (Uruguay): 15 goles (15 P.J / promedio: 1.00)

4. Teodoro Fernández (Perú): 15 goles (24 P.J. / promedio: 0.63)

5. José Manuel Moreno (Argentina): 13 goles (16 P.J. / promedio: 0.81)

6. Gabriel Batistuta (Argentina): 13 goles (16 P.J. / promedio: 0.81)

7. Héctor Scarone (Uruguay): 13 goles (18 P.J. / promedio: 0.72)

8. Ademir (Brasil): 13 goles (18 P.J. / promedio: 0.72)

9. Jair (Brasil): 13 goles (18 P.J. / promedio: 0.72)

10. Eduardo Vargas (Chile): 12 goles (13 P.J. / promedio: 0.92)

11. Paolo Guerrero (Perú): 12 goles (21 P.J.)

Aquel partido con el seleccionado de Europa fue el último en el que Brasil vio caer su portería, teniendo en cuenta que Alisson bajo los tres postes ha sido un factor determinante. Los últimos dos amistosos y los primeros partidos por la Copa América fueron terminados por el ‘scratch’ de forma invicta. Coutinho, Roberto Firmino y demás tentarán mantener la tendencia en lo que se avecina.

Cabe mencionar que Perú y Brasil llegaron en una similar situación a la última fecha del Grupo B en la Copa América 2016 (ambos con 4 puntos) y el empate ponía a los pentacampeones del mundo en cuartos de final. Sin embargo, Raúl Ruidíaz amargó la fiesta de la canarinha con un gol polémico, por la ayuda de la mano. Los hinchas de la bicolor están ilusionados con repetir el plato.

POSIBLES ALINEACIONES Y FORMACIONES DEL PERÚ vs BRASIL EN VIVO COPA AMÉRICA 2019

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Miguel Araujo, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún; Andy Polo, Jefferson Farfán, Christian Cueva; Paolo Guerrero.

Brasil: Alisson; Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Filipe Luís; Casemiro, Arthur; Everton, Coutinho, Richarlison (Gabriel Jesus); Roberto Firmino.

Tabla de Posiciones Copa América Grupo A

A qué hora juega Perú vs Brasil partidos hoy Copa América

Perú: 2:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Houston y Washington): 2:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

Venezuela: 3:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

Qué canales transmitirán partidos Copa América 2019 Perú vs Brasil

Argentina: DIRECTV Play Deportes, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Globo, GloboEsporte.com, SporTV, SporTV Play

Chile: Canal 13, CDF HD, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes, TVN

Colombia: Caracol HD2, DIRECTV Sports Colombia, Caracol Play, DIRECTV Play Deportes, Caracol TV

Ecuador: Teleamazonas, DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes, Canal del Futbol

Internacional: Bet365

México: TDN, Televisa Deportes En Vivo, Azteca 7, Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, Nu9ve, Azteca Deportes En Vivo

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes, América TVGO

Estados Unidos: Telemundo Deportes En Vivo, ESPN+, NBC Sports Live Extra App, Globo TV Internacional, Telemundo

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, vera+, TCC, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Pronósticos Perú vs Brasil partido por Copa América 2019

En Betsson, el Perú vs Brasil tiene diferencia muy marcadas en cuanto al favoritismo. La victoria de la bicolor paga 9.90, mientras que el triunfo de la canarinha 1.37. En cuanto, el empate multiplica la inversión por 5.00.

¿Perú clasifica Copa América Cuartos de Final?

Perú tiene prácticamente asegurado su pase a los cuartos de final de la Copa América 2019. Actualmente suma 4 puntos, situación que permitiría, al menos, quedar entre los mejores terceros. No obstante, un triunfo de Venezuela ante Bolivia podría cambiar la situación, en caso se consume una derrota ante Brasil.

La situación será favorable de la siguiente forma: con un empate o triunfo ante Brasil permitirá no depender de otros resultados y aguardar un rival asequible en cuartos de final de la Copa América 2019. Como tercero de grupo, en la situación más compleja, chocaría ante el líder del Grupo C, que podría ser Chile.

Cómo ver canales América TV, DirecTV Sports, Caracol TV y Telemundo

En el Perú, puedes sintonizar el Perú vs Brasil EN VIVO vía América TV en su señal SD, HD y América TV GO desde las 2:00 p.m. (hora peruana). En Directv Sports, el canal 1610 realizará la transmisión, mientras que podrás disfrutar el Venezuela vs Bolivia en el canal 1612.