Carlos Queiroz reveló que hará varios cambios para el Colombia vs Paraguay

"Sueño todos los días con ser los mejores del mundo". Carlos Queiroz tiene el objetivo claro con Colombia y tras clasificar a los cuartos de final de la Copa América 2019, hoy su prioridad es seguir afianzando el funcionamiento ante Paraguay, por la última fecha de la fase de grupos.

"Estamos lejos del fútbol que queremos hacer. Es posible que mañana hagamos rotaciones", reveló Queiroz en la rueda de prensa previa al Colombia vs Paraguay.

¿Los cambios responderán a los jugadores apercibidos que tiene Colombia? Carlos Queiroz aclaró que no, que aquel no será el criterio para armar el once titular para el duelo ante Paraguay en el Arena Fonte Nova.

Radamel Falcao, Juan Guillermo Cuadrado, Jefferson Lerma, Mateus Uribe y Duván Zapata son los jugadores que podrían perderse la primera ronda de KO de la Copa América 2019 en caso reciban una amarilla en el partido ante la 'Albirroja'.

"El tema de las amarillas no me preocupa. Es un partido más y nos ayuda a crecer, es un test de madurez para nosotros. Hay jugadores con amarillas, pero estoy seguro que con las experiencias van a hacer bien las cosas. Si después es necesario tomar otras decisiones, pero no tomaré decisiones preocupado en las amarillas", aclaró Queiroz.

Apenas dos nombres puntuales fueron los que mencionó el técnico portugués en la previa del Colombia vs Paraguay. Radamel Falcao y Edwin Cardona. Del primero, aseguró que "está listo para jugar". Al otro, lo elogió públicamente y no descartó su primera titularidad en la Copa América 2019.

Más allá de los elogios que ya cosecha en la prensa colombiana, Carlos Queiroz reconoció que el mérito es también de su antecesor. "Esto no es una sorpresa para mí. Mantenemos las cosas buenas que hizo Pékerman por mucho tiempo. Es difícil decir a donde queremos llegar pero sabemos que estamos mejor que un par de semanas atrás", puntualizó.

EL DATO:

Colombia enfrentará este domingo (2:00 p.m.) a Paraguay en Salvador de Bahía. La 'Albirroja' está obligada a ganar para avanzar a cuartos de final de la Copa América 2019.