Scaloni sorprendió y escondió su once para el Argentina vs Qatar

El todo o nada. Argentina está obligado a ganarle a Qatar para clasificar a los cuartos de final de la Copa América 2019 y no depender de otros resultados. Por ello, toda estrategia es válida para no darle una ventaja a un rival complicado y muy meticuloso a la hora de plantear los partidos.

En todo caso, se trata de una omisión. Lionel Scaloni es uno de los técnicos que no se hace problemas en anunciar el once que alineará en la conferencia previa a los partidos, pero no hizo lo mismo en la sala de prensa del Arena do Gremio.

"El equipo lo tengo decidido, lo jugadores lo saben. Pero no lo voy a decir porque sería darle una ventaja al técnico de Qatar", afirmó Scaloni en referencia a Félix Sánchez, un técnico que analiza bien a sus rivales y que adecúa sus esquemas de juego a los onces rivales.

"Es una etapa en la que nos jugamos mucho", sentenció Lionel Scaloni, un técnico con la soga en el cuello al tener que ganarle a Qatar para seguir en carrera en la Copa América 2019.

El seleccionador de Argentina rechazó que con él Lionel Messi y Paulo Dybala no puedan jugar juntos. "Conmigo creo que pueden hacerlo. Es posible, es factible que puedan jugar juntos. Requiere de trabajo lógicamente, cosa que no hay mucho. Pero con esfuerzo y compromiso, se conseguirá seguro", afirmó.

En esa misma línea, Scaloni elogió el tridente que conformaron Messi, Sergio Aguero y Lautaro Martínez durante unos minutos en el Argentina-Paraguay. "Generamos una especie de incertidumbre en el rival. No tanto a nivel de generar porque no recuerdo situaciones de gol, pero sí estaban preocupados. Eso se genera cuando jugás con tantos jugadores ofensivos. Una de las claves puede ser esa", aseveró.

Aunque no quiso dar el once, la prensa argentina sí maneja el posible once que presentaría Scaloni en el Argentina vs Qatar: Armani; Casco, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; Lo Celso, Paredes, De Paul (Guido Rodríguez); Messi, Aguero, Lautaro Martínez.

EL DATO:

Lionel Scaloni consideró que los seleccionados necesitan más "apoyo y no tanta presión encima" de parte los aficionados y la prensa de su país.