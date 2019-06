Copa América 2019: ¿Podría haber un Argentina vs Brasil en cuartos de final?

La Selección Brasileña acabó la fase de grupos puntero, invicto y con goleada incluida frente a Perú. Los dirigidos por Tite jugaron a gran nivel y ya están en cuartos de final de la Copa América 2019.

Ante este panorama, muchos equipos no desearían enfrentar a Brasil en cuartos de final al ser el favorito para quedarse con el torneo. Pero resulta que podría darse un clásico del fútbol sudamericano, siempre y cuando Argentina cumpla con la tarea.

¿Qué tendría que darse para ver un Brasil vs Argentina? La 'Canarinha' no defraudó y acabó como líder de su grupo por lo que enfrentará al mejor tercero del Grupo B o C y a pesar de que si el torneo terminara hoy su rival sería Qatar, aún falta que se cierre la última jornada de esta Copa América 2019.

Argentina define su clasificación con Qatar y solo le sirve ganar si quiere estar en cuartos. En caso Paraguay logre la victoria ante Colombia y la 'Albiceleste' haga lo propio, pasaría a ser la última selección que acceda a la siguiente ronda.

Hay que tener en cuenta también el resultado del Japón vs Ecuador ya que los asiáticos tienen chances de pasar y evitarían que haya clásico si es que consiguen una mejor diferencia de goles que los 'Albicelestes'.

La 'Canarinha' goleó este sábado 5-0 a Perú en el Arena Corinthians y en el peor de los casos, tendrá que esperar hasta el lunes para conocer a su rival en cuartos de final de la Copa América 2019.