[EN VIVO] Argentina vs Qatar horarios y canales: Messi define su futuro en la Copa América 2019

El Arena do Gremio será testigo de un gran encuentro como el que protagonizaran Argentina vs Qatar EN VIVO ONLINE este domingo desde las 2:00 p.m. / hora peruana. La TRANSMISIÓN EN DIRECTO va vía América TV, Canal 13 Tigo Sports, TV Pública y DirecTV Sports. Además, Libero.pe te traerá todas las incidencias al instante como los goles, las polémicas y las mejores jugadas del partido de la Copa América 2019.

Para este encuentro, Argentina llega herido en su propio orgullo tras no haber ganado en las dos primeras jornadas al sumar apenas un punto. El equipo de Lionel Messi urge de una victoria, caso contrario estaría siendo eliminado en primera ronda de la Copa América 2019.

“Qatar juega bien al fútbol, el entrenador los hace cambiar de sistemas en un mismo partido y es un equipo difícil. Siempre respeto a los rivales y este aún más porque está todavía todo en juego”, señaló el técnico Scaloni en la previa del encuentro ante los asiáticos.

El técnico argentino viene de ser muy criticado por la prensa de su país tras el empate en la fecha anterior ante Paraguay. A Scaloni se le cuestionó los cambios que hizo y que finalmente no le funcionó. "Lo que no puedo reprocharle a los jugadores es la actitud; tengo al lado a uno de ellos (Lo Celso), que deja siempre todo en la cancha como el resto", agregó.

Por su parte, Qatar la tiene muy clara. La selección asiática saldrá a imponer sus condiciones y dar el batacazo nada más que eliminado a la Argentina de Messi. Además, el técnico ya aseguró que a Brasil no han ido de paseo, sino a conseguir un cupo para los cuartos de final de la Copa América 2019.

“Hemos venido a competir, no a sacarnos fotos con Messi”, señaló en la previa del encuentro ante Argentina para luego agregar: "Es verdad que no nos conocen demasiado en Sudamérica, pero nosotros tenemos jugadores superprofesionales, y hemos venido a competir y no a sacarnos fotos con Messi, aunque admiremos a los equipos contrarios".

Alineaciones Argentina y Qatar EN VIVO Copa América 2019

Argentina: Armani, Casco, Pezzella, Otamendi, Tagliafico, Paredes, Rodríguez, Lo Celso, Messi, Agüero, Martínez (o Dybala).

Qatar: Saad Al Sheeb; Correia, Bassam Al Rawi, Tarek Salman, Karim Hassan Abdel; Boudiaf, Abdulaziz Hatem, Boualem Khoukhi, Hasan Khalid; Almoez Ali, Akram Afif.

A qué hora juega Argentina vs Qatar partidos hoy Copa América

El Argentina vs Qatar EN VIVO ONLINE por la tercera fecha del Grupo B se disputará en el Arena do Gremio desde las 2 p.m. / hora peruana. En esta nota te dejamos los horarios de todos los países. Además, la TRANSMISIÓN EN DIRECTO lo podrás seguir a través de Tigo Sports, América TV, TV Pública y DirectV Sports.

México / 2:00 p.m.

Perú / 2:00 p.m.

Colombia / 2:00 p.m.

Ecuador / 2:00 p.m.

Bolivia / 3:00 p.m.

Paraguay / 3:00 p.m.

Venezuela / 3:00 p.m.

Chile / 3:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.

Uruguay / 4:00 p.m.

Argentina / 4:00 p.m.

Brasil / 4:00 p.m.

Qué canales transmitirán partidos Copa América 2019 Argentina vs Qatar

El Argentina vs Qatar EN VIVO ONLINE por la tercera fecha del Grupo B se disputará en el Arena do Gremio desde las 2 p.m. / hora peruana. La TRANSMISIÓN EN DIRECTO lo podrás seguir a través de Tigo Sports, América TV, TV Pública y DirecTV Sports.

Argentina / DirecTV Sports, TV Pública y TyC Sports

Bolivia / Tigo Sports

Brasil / SporTV

Chile / DirecTV Sports

Colombia / DirecTV Sports

Ecuador / DirecTV Sports y Teleamazonas

Francia / beIN Sports 2

Alemania / DAZN

Italia / DAZN

Japón / DAZN

México / Sky HD

Paraguay / Tigo Sports

Perú / DirecTV Sports y América TV

Portugal / Sport TV1

Qatar / beIN Sports MAX HD3

España / DAZN y tvG2

Estados Unidos / Telemundo e ESPN+

Uruguay / DirecTV Sports, vera+ y Monte Carlo TV Canal 4

Venezuela / DirecTV Sports y Venevisión

Tabla de Posiciones Copa América Grupo B

La tabla de posciones del Grupo B está de infarto. Argentina está obligada a ganar, caso contrario escribirá su historia má gris en el fútbol peruano pues estaría quedando eliminado en primera ronda de la Copa América 2019. Así marcha la tabla de posiciones.

Colombia 6pts

Paraguay 2 pts

Qatar 1 pto

Argentina 1 pto