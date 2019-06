El Valor de la Verdad: Aída Martínez reveló que George Forsyth le realizó tocamiento indebido [VIDEO]

George Forsyth - ex arquero de Alianza Lima - fue uno de los futbolistas más codiciados en su momento. Las buenas actuaciones que vertía con los íntimos dentro del terreno de juego, se empañaban con algunos de los escándalos que era protagonistas.

'Ken' era relacionado con distintas modelos, entre ellas, Aída Martínez. La empresaria arequipeña participó en la edición de 22 de junio de 2019 de El Valor de la Verdad y allí reveló varios pasajes, según su versión, que vivió junto al ex jugador.

El Valor de la Verdad Aída Martínez y George Forsyth | Preguntas

1.- ¿Le metió George Forsyth un puñete a la cama porque no querías tener sexo con él?

Sí (VERDAD). Lo conocí en el 2007 cuando yo trabajaba de anfitriona en el estadio de Melgar en Arequipa (UNSA). Él, esa tarde, me invitó al hotel donde estaba alojado el equipo de Alianza, pero para comer en grupo. A la siguiente semana tenía que venir a Lima para pasar unos 'castings' ya que trabajaba haciendo comerciales para televisión.

Llegué a Lima y empezamos a salir. Me quedé en su casa, no sé si siga teniéndola, en Surco. Creo que era la de sus papás porque tenía fotos familiares. En ese tiempo era virgen. La última noche que me quedé con él, quería tener relaciones conmigo y yo me negué. De molesto, yo vi que golpeó (hace la seña de un puño) la cabecera de su cama y yo me asusté. Me dijo que era una broma y que no lo tome a mal. A pesar de eso, me quedé a dormir.

2.- ¿Le dijiste Forsyth que eras mayor de edad cuando tenías 17 años?

Sí (VERDAD). Recién ahora me doy cuenta de la situación (de que podía meterlo en problemas). Tenía la mentalidad de una chica de 17 años, solo quería estar con él. No me interesó si eso iba a traer consecuencias o no. Lo fui conociendo y cuando veía que me recogía y me llevaba así todo 'caballerito' decía 'ay que lindo'. Yo quería que él fuera el padre de mis hijos.

3.- ¿Tomaba George Forsyth un vaso de whisky todas las noches que estuviste con él?

Sí (VERDAD). No lo considero borracho. Nos tomábamos un vasito y nos decíamos salud. Lo acompañaba. Yo tomo desde los 15 años, fue mi primera borrachera.

4.- ¿Estuviste ilusionada con George Forsyth?

Sí (VERDAD). Conjugué su apellido con mi nombre (Aída Ariela Martínez de Pinillos de Forsyth). Lo haces más cuando eres chibola, yo ya me apellidaba Forsyth. En ese tiempo sí, ahora ni por acá. Yo estaba dispuesta (a estar con él) solo quería me espere unos días, para pensarlo un poco más.

5.- ¿Te dolió que George Forsyth te negara?

Sí (VERDAD). En el tiempo que salíamos a comer y pasó todo eso, cuando yo estaba en Lima. A mí no me conocía nadie. Yo era una X. Años después me preguntaron por él, porque salí en un ampay, y dije que sí. Yo si consideré haber tenido con él una relación.

A los días le preguntan a George si me conoce o si tuvo algo, y él me negó me negó de la peor manera. Me denigró. '¿Qué? Estás loco ¿Qué hablas? No hay forma' con su cara como si le diera asco. Yo cuando vi eso dije '¡¿Qué?!'. ¿Cuál era la necesidad de que se refiera así? Cuando yo nunca le hice nada. Ni siquiera hablé mal de él. Lo hizo bien despectivo y eso me dolió. Nunca me porté mal con él, jamás.

6.- ¿Te metió George Forsyth un 'palmazo' en el trasero?

Sí (VERDAD). No entendí como pasó. Estábamos en un evento y su mano estaba en su bolsillo, pero cuando el bajó la mano me rozó (el trasero). Le dije '¿qué pasó?' a lo que él me contestó diciendo 'fue casual, disculpa'. Me pareció muy raro que lo haga. Hasta el día de hoy pienso que fue casual porque en ese entonces estaba comprometido con Vanessa (Terkes). Fue al año pasado y estaba por casarse.