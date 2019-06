Ecuador vs Japón EN VIVO: ambas selecciones buscan su pase a cuartos de final de la Copa América 2019

Ecuador vs Japón EN VIVO ONLINE se ven las caras este lunes 24 de junio por la última jornada del Grupo C de la Copa América 2019 desde las 6:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Mineirao. Podrás seguir lo mejor del encuentro con incidencias y goles a través del minuto a minuto de Líbero.pe.

Ecuador vs Japón EN VIVO ONLINE se miden en un partido que promete muchos goles. Los norteños no han hecho una buena Copa América 2019 ya que hasta el momento, son la única selección junto a Bolivia, que no ha logrado sumar punto alguno tras jugarse las dos primeras fechas. pero en caso de ganar así sea por la mínima, pasan a la siguiente ronda.

🎥🇪🇨 Nuestra tricolor llegó a las instalaciones de Cruzeiro (Toca Da Raposa 2) para cumplir su sesión de entrenamiento previo al partido de mañana ante Japón.#PorUnNuevoDesafío #CopaAmerica #VamosEcuador pic.twitter.com/z2jpgZ0aLL — FEF Ecuador (@FEFecuador) 23 de junio de 2019

En su debut, el 'Tri' esperaba empezar con el pie derecho, pero terminó cayendo por 4-0 ante Uruguay y además, se quedó con un jugador menos por expulsión de José Quintero. Después vino Chile, la actual bicampeona de Sudamérica.

Ante la 'Roja', Ecuador tuvo momentos positivos y a pesar de que estuvo cerca de darle vuelta al marcador, terminó cayendo 2-1. El único gol de los norteños en lo que va del campeonato lo hizo Enner Valencia, quien volverá a ser la principal carta de gol en el 'Tri'.

Ecuador tiene intacta las posibilidades de pasar a la siguiente ronda ya que Argentina le ganó a Qatar y Colombia hizo lo propio con Paraguay, por lo que de sumar tres puntos pasan automáticamente a cuartos de final de la Copa América 2019.

Sin embargo, en Japón también hacen números y tan solo con ganar por la mínima, lograrían su boleto a la siguiente etapa. Los asiáticos se vieron beneficiados con la goleada de Brasil a Perú y aspiran a ese último cupo.

"Este empate nos brinda un crecimiento porque Uruguay es un equipo top del fútbol. Este punto se va a convertir en desarrollo y confianza para nosotros. Uruguay es un equipo muy fuerte y conseguimos trabajar de igual a igual, aguantar su fuerza", declaró el DT japonés Hajime Moriyasu.

The defenders of SAMURAI BLUE at the CONMEBOL Copa America Brazil 2019 #football https://t.co/2ZwEzLeJZK — jfa_en (@jfa_en) 23 de junio de 2019

Ecuador vs Japón | Posibles alineaciones

Ecuador: Alexander Domínguez; Pedro Pablo Velasco, Robert Arboleda, Arturo Mina, Cristian Ramírez; Carlos Gruezo, Jefferson Orejuela, Sebastián Méndez; Romario Ibarra, Ángel Mena y Enner Valencia.



DT: Hernán Darío Gómez.



Japón: Eiji Kawashima; Tomoki Iwata, Naomichi Ueda, Takehiro Tomiyasu, Daiki Sugioka; Koji Miyoshi, Takefusa Kubo, Gaku Shibasaki, Shoya Nakajima; Hiroki Abe; y Shinji Okazaki.



DT: Hajime Moriyasu.

