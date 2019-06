Selección peruana: Ricardo Gareca y las variantes que realizaría para el partido de cuartos de final

La Selección Peruana aún no se repone de la goleada por 5-0 que sufrió ante su similar de Brasil en el Arena do Corintihias, partido que se dio por la última jornada de la primera ronda de la Copa América, la 'bicolor' no tenía una derrota con esa cantidad de goles desde junio del 2008.

El técnico Ricardo Gareca, que decidió que la escuadra nacional no entrenará este domingo y que reiniciaría sus trabajos de preparación el día lunes, tomará drásticas decisiones acerca del once titular que mandará en el próximo encuentro de Perú.

Los primeros cambios que evaluaría sería la titularidad de Yoshimar Yotún y Renato Tapia, para considerar a otros jugadores en esa posición , como podría ser el caso de Josepmir Ballón; también estaría analizando la idea de implementar una linea volantes de tres y más marca para mantener más disciplina en el equipo.

Además, buscaría volver a jugar como lo hacia en las eliminatorias del Mundial 2018, manteniendo un equilibrio en todas las lineas. Gareca tendrá un difícil tarea para rearmar al equipo en menos de una semana, tanto futbolísticamente como el estado de ánimo.

El seleccionado patrio conocerá a su próximo rival el lunes 24 que saldrá del partido que disputará Chile ante Uruguay, luego se veran las caras el sábado 29 para definir quién pasará a semifianles de la Copa América 2019.

DATO

Perú clasificó con 4 puntos que obtuvo tras empatar ante Venezuela sin goles y ganarle Bolivia por la mínima.