Argentina vs Venezuela: fecha, día y canales del vibrante duelo por cuartos de final

Argentina vs Venezuela | Los cuartos de final de la Copa América 2019 ya vienen definiéndose y uno de los cruces electrizantes estará protagonizado por la 'Albiceleste' y la 'Vinotinto'. A continuación conoce cuándo, dónde y qué canales transmitirán el choque.



Argentina logró su boleto a los cuartos de final como segundo del Grupo B, ello gracias a un triunfo por 2-0 sobre Qatar. Con 4 unidades, el equipo de Lionel Messi sigue con vida en la Copa América.

Por su parte, Venezuela también llega como segundo del grupo A, tras ganarle a Bolivia. El equipo de Salomón Rondón ya dejó de ser 'cenicienta de Sudamérica' y buscará darle el golpe al cuadro de Scaloni.



Ambos equipos se medirá el próximo viernes, en el segundo duelo de la fase de cuartos de final de Copa América.

¿Dónde se jugará el Argentina vs Venezuela?

El mítico Estadio Maracana, en Río de Janeiro, será el escenario del vibrante Argentina vs Venezuela este viernes 28 de junio.



¿A qué hora jugará Argentina vs Venezuela?

Perú: 2:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Houston y Washignton): 2:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

Venezuela: 3:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.



¿Qué canales transmitirán el Argentina vs Venezuela?



Argentina: TyC Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina y TyC Sports Play.

Paraguay: Tigo Sports Paraguay.

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru, América Televisión y América TV GO.

España: DAZN Spain.

Estados Unidos: NBC Sports Live Extra App, Telemundo Deportes En Vivo, ESPN + y Telemundo.

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes, VTV Uruguay y vera+.

Bolivia: Tigo Sports Bolivia y Bolivia TV.

Brasil: SporTV y SporTV Play.

Canadá: TSN GO.

Chile: Canal 13, DIRECTV Play Deportes, TVN, CDF HD y DIRECTV Sports Chile.

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes, Caracol HD2, Caracol TV y Caracol Play.

República Dominicana: Sky HD, SportsMax App y SportsMax 2.

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador y DIRECTV Play Deportes.

El Salvador: TCS GO, Canal 4 El Salvador y Sky Sports HD.

Francia: beIN SPORTS CONNECT y beIN Sports 1.

Alemania: DAZN.

Guatemala: Sky Sports HD.

Haití: SportsMax App, Tele Haiti y SportsMax 2.

Honduras: Tigo Sports Honduras y Sky Sports HD.

Italia: DAZN.

Jamaica: SportsMax App y Sports Max 2.

Japón: DAZN.

México: Blue To Go Video Everywhere y Sky Sports HD.

Holanda: Fox Sports 4 y Fox Sports Go.

Nicaragua: Sky Sports HD.

Panamá: Sky Sports HD.

Portugal: Sport TV1.

Puerto Rico: SportsMax App, SportsMax 2 y DIRECTV Sports Puerto Rico.

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, Venevision y DIRECTV Sports Venezuela.



Últimos 5 resultados del Argentina vs Venezuela



22/03/2019 Argentina 1-3 Venezuela

05/09/2017 Argentina 1-1 Venezuela

06/09/2016 Venezuela 2-2 Argentina

18/06/2016 Argentina 4-1 Venezuela

22/03/2013 Argentina 3-0 Venezuela