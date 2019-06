Ecuador 1-1 Japón [EN VIVO] Partidazo por el último boleto a cuartos de la Copa América

DirecTV EN VIVO Ecuador vs Japón ONLINE partidos de hoy por la última jornada del Grupo C de la Copa América 2019 desde las 6:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Mineirao. Podrás seguir lo mejor del encuentro con incidencias y goles a través del minuto a minuto de Líbero.pe.

Ecuador vs Japón EN VIVO | Minuto a minuto

Gol de Ángel Mena. Ecuador 1-1 Japón

Gol de Shoya Nakajima. Ecuador 0-1 Japón

Ecuador vs Japón EN VIVO | Alineaciones confirmadas

Ecuador: Domínguez, Ramírez, Arboleda, Mina, Velasco, Ibarra, Méndez, Gruezo, Orejuela, Mena y Enner Valencia.

Japón: Kawashima, Iwata, Ueda, Tomiyasu, Sugioka, Gaku Shibasaki, Itakira, Miyoshi, Kubo, Nakajima y Okazaki.

Ver Ecuador vs Japón EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE vía DirecTV Sports y América TV HOY desde las 6:00 p.m. (hora peruana) en busca del último boleto para los cuartos de final de la Copa América Brasil 2019. También puedes seguir GRATIS POR INTERNET | LIVE STREAMING el juego a través de Líbero.pe.

El conjunto “Tricolor” ha tenido un inicio desastroso en el certamen al caer goleado por Uruguay (4-0) y sucumbir a manos de Chile (2-1) y, aunque increíble que parezca, aún tiene una chance de avanzar a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros.

No obstante, la tarea no es nada sencilla, puesto que los ecuatorianos no saben lo que es vencer a los asiáticos. En total se han enfrentado en tres ocasiones y en todas el elenco sudamericano ha mordido el polvo de la derrota.

La primera vez fue en 1995 cuando cayeron por 3-0 en la Copa Kirin y luego en un amistoso disputado el mismo año. Y la última ocasión en que chocaron fue en el 2006, donde los norteños volvieron a perder, esa vez por la mínima diferencia.

Las estadísticas están del lado de los japoneses, quienes deberán dejar los nervios de lado y coger la oportunidad de oro que tienen en frente para demostrar que lo hecho ante Uruguay (empate 2-2) no fue una mera casualidad.

La mesa está servida para que Ecuador vs Japón brinden un bonito espectáculo teniendo como premio seguir en competencia. Con el empate ambos quedan fuera, por lo que solo les sirve ganar. ¡A jugar!

Ecuador vs Japón | Horarios alrededor del mundo

Perú 6:00 p.m.

Ecuador 6:00 p.m.

Colombia 6:00 p.m.

México 6:00 p.m.

Bolivia 7:00 p.m.

Paraguay 7:00 p.m.

Chile 7:00 p.m.

Venezuela 7:00 p.m.

Argentina 8:00 p.m.

Uruguay 8:00 p.m.

Brasil 8:00 p.m.

España 1:00 a.m. (25 de junio)

Ecuador vs Japón | Canales de transmisión

América TV

DirecTV Sports

Ecuador vs Japón | Alineaciones probables

Ecuador : Alexander Domínguez; Pedro Pablo Velasco, Robert Arboleda, Arturo Mina, Cristian Ramírez; Carlos Gruezo, Jefferson Orejuela, Sebastián Méndez; Romario Ibarra, Ángel Mena y Enner Valencia.



Japón: Eiji Kawashima; Tomoki Iwata, Naomichi Ueda, Takehiro Tomiyasu, Daiki Sugioka; Koji Miyoshi, Takefusa Kubo, Gaku Shibasaki, Shoya Nakajima; Hiroki Abe; y Shinji Okazaki.