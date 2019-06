'Bolillo' Gómez, polémico: "Las puertas de la selección están abiertas para los que no quieran estar acá"

A un día del partido ante Japón, que puede definir su clasificación a los cuartos de final de la Copa América 2019, la selección de Ecuador volvió a sufrir otra polémica. Renato Ibarra abandonó la concentración de la 'Tricolor' y volvió al país norteño.

Renato Ibarra, jugador del América, estuvo en el banco de los suplentes ante Uruguay, pero ante Chile prefirió dejar la concentración de Ecuador y ver el partido, junto a su familia, desde las tribunas del Arena Fonte Nova.

En las mismas tribunas, Renato Ibarra atendió a una periodista y aclaró que no pudo estar ante Chile por un golpe en las prácticas. “No tengo nada, fue solo un golpe. Hicimos una radiografía y no salió nada”, afirmó.

Esto le decía el viernes Renato Ibarra a @majofloresm: “No tengo nada, fue solo un golpe. Hicimos una radiografía y no salió nada”. Entonces, ¿por qué dejó la concentración? pic.twitter.com/cTDSUr7Y3F — Andrés Muñoz Araneda (@andresmunoza) 23 de junio de 2019

Ahora bien, en la rueda de prensa previa al Ecuador vs Japón, Hernán Darío Gómez habló sobre los exámenes practicados a Renato Ibarra y su posterior abandono a la concentración de la 'Tricolor'.

"Renato tenía un dolor, me sorprendí cuando no salió nada en los exámenes. Luego hablé con él y decidimos que no siga. Las puertas de la selección están abiertas para los que no quieran estar acá", sentenció 'Bolillo' Gómez.

"Creo que no se sentía bien, se sentía un poco desilusionado", especificó el seleccionador de Ecuador. Renato Ibarra se va de la Copa América 2019 sin jugar ningún minuto en Brasil.

EL DATO:

Hernán Darío Gómez le lanzó una indirecta a Edgardo Bauza, que supuestamente lo había criticado por el mal rendimiento de Ecuador. "Está hablando como organizarnos aquí y no pudo organizar a las tres (selecciones) que tuvo", tiró.