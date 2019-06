Ecuador vs. Japón EN VIVO vía América TV por la fecha final del grupo C de la Copa América

Ecuador vs. Japón EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan este lunes 24 de junio por la fecha final del grupo C de la Copa América. El encuentro se jugará desde las 18:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Mineirao vía América TV y DirecTV Sports.

🎥🇪🇨 Nuestra tricolor llegó a las instalaciones de Cruzeiro (Toca Da Raposa 2) para cumplir su sesión de entrenamiento previo al partido de mañana ante Japón.#PorUnNuevoDesafío #CopaAmerica #VamosEcuador pic.twitter.com/z2jpgZ0aLL — FEF Ecuador (@FEFecuador) 23 de junio de 2019

Ecuador sale a lavarse la cara este lunes para cerrar con una buena performance su participación en Copa América. Sin embargo, el profesor Hernán Darío Gómez viene enfrentando problemas extra futbolísticos en las últimas horas.

Y es que, para el partido ante Chile, el jugador Renato Ibarra abandonó la concentración norteña aparentemente sin ningún motivo. En un principio, el futbolista del América señaló una lesión, sin embargo, el propio entrenador de Ecuador aclaró este tema en conferencia de prensa.

"Renato tenía un dolor, me sorprendí cuando no salió nada en los exámenes. Luego hablé con él y decidimos que no siga. Las puertas de la selección están abiertas para los que no quieran estar acá", sentenció 'Bolillo' Gómez.

A pesar de estos problemas, Ecuador mantiene una pequeña esperanza de avanzar de fase. El equipo norteño solo tiene que ganar ante su rival este martes para meterse como uno de los mejores terceros de este torneo.

Ecuador vs. Japón EN VIVO | Alineaciones probables

Ecuador: Alexander Domínguez; Pedro Pablo Velasco, Robert Arboleda, Arturo Mina, Cristian Ramírez; Carlos Gruezo, Jefferson Orejuela, Sebastián Méndez; Romario Ibarra, Ángel Mena y Enner Valencia.

Japón: Eiji Kawashima; Tomoki Iwata, Naomichi Ueda, Takehiro Tomiyasu, Daiki Sugioka; Koji Miyoshi, Takefusa Kubo, Gaku Shibasaki, Shoya Nakajima; Hiroki Abe; y Shinji Okazaki.

En qué canal pasan la Copa América 2019 en Uruguay vs Japón

Perú América TV y DirecTV Sports

Argentina DirecTV Sports

Brasil DirecTV y Sky Sports

Bolivia DirecTV Sports, Tigo Sports

Colombia DirecTV Sports

Ecuador DirecTV Sports

Uruguay DirecTV Sports

Paraguay Tigo Sports

México Televisa Deportes, TV Azteca, DirecTV

España DirecTV Sports

Estados Unidos DirecTV Sports

Copa América | Horario del partido Uruguay vs Japón vía DirecTV Sports y América TV GO

Perú: 18:00 horas

Costa Rica: 17:00 horas

Estados Unidos (Miami): 19:00 horas

Estados Unidos (Los Angeles): 16:00 horas

México: 18:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Bolivia: 19:00 horas

Brasil: 20:00 horas

Argentina: 20:00 horas

Paraguay: 19:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

