Uruguay será rival de Perú en los cuartos de final tras vencer a Chile

En la previa del partido, Chile aseguraba que iba por el primer lugar de la tabla porque quería enfrentar a Perú en los cuartos de final. Sin embargo, el resultado fue triunfo para Uruguay que finalmente se medirá ante la Blanquirroja este sábado (2:00 p.m.)

En los 82' Edinson Cavani anotó el único gol del partido. El delantero del PSG metió un cabezazo tras un gran centro de Rodríguez y así vencer la portería del arquero Arias.

Las llaves para los cuartos de final de la Copa América 2019

Jueves 27

7:030 p.m. Brasil vs Paraguay

Estadio: Arena do Gremio

Viernes 28

2:00 p.m. Venezuela vs Argentina

Estadio: Maracaná

6:00 p.m. Colombia vs Chile

Estadio: Arena Corinthians

Sábado 29

2:00 p.m. Perú vs Uruguay

Estadio: Arena Pernambuco

Semifinales de la Copa América 2019

7:30 p.m. Martes 2 de julio | Estadio Mineirao

7:30 p.m. Miércoles 3 de julio | Arena do Gremio

Tercer puesto de la Copa América 2019

Sábado 14 de julio 2:00 p.m.

Final de la Copa América

Domingo 7 de julio

3:00 p.m. | Estadio Maracaná

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo A, B y C de la Copa América 2019

Chile vs Uruguay EN VIVO | Minuto a Minuto por la Copa América 2019

Chile vs Uruguay EN VIVO | Alineaciones confirmadas por la Copa América 2019

Uruguay: Muslera; Gonzáles, Godín, Giménez, Cáceres, Valverde, Bentancur, De Arrascaeta, Lodeiro, Suárez, Cavani

Chile: Gabriel Arias; Gonzalo Jara, Gary Medel, Guillermo Maripán; Paulo Díaz, Pedro Pablo Hernández, Erick Pulgar, Óscar Opazo, Charles Aránguiz; Alexis Sánchez y Eduardo Vargas

PREVIA

La selección de Chile buscarán quedarse en el primer lugar del Grupo C para así convertirse en el rival de Perú, duelo que se desarrollaría el próximo sábado 29 de junio. Los dirigidos por Reinaldo Rueda que ha cosechado dos victorias consecutivas en el torneo, por detrás de Colombia.

La 'Roja' ha mostrado una mejoría a comparación de los últimos duelos amistosos que realizó antes de participar en el certamen más antiguo en el mundo a nivel de selecciones. El entrenador 'cafetero' se ha sabido soportar en la experiencia de Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y Gary Medel, quienes conforman parte de la columna vertebral.

🏟 Luego de la conferencia de prensa, el profe @ReinaldoRuedaDT y el Tucu Hernández aprovecharon de ver cómo está el mítico Maracaná para el partido de mañana

🇨🇱🇺🇾#VamosChile #CopaAmerica pic.twitter.com/z5WLOaJkL4 — Selección Chilena (@LaRoja) 24 de junio de 2019

Al frente tendrán al poderoso combinado de Uruguay que buscará lavarse la cara luego de haber cedido puntos ante Japón. La mayoría considera que el plantel de Óscar Washington Tabárez se relajó ante los 'nipones' y pudo costarles muy caro.

Es por ello que el 'Maestro' no se guardará nada ante los 'sureños'. El estratega de 72 años ha indicado que no irán a especular. "Quizás no soy buen estratega como los que recomiendan hacer determinadas cosas. El éxito y resultado del partido motiva mucho. Tenemos claro qué pasa si ganamos, empatamos y perdemos, pero nuestra idea está emparentada con ganar. No vamos a especular", finiquitó.

Alinaciones y Formaciones posibles Chile vs Uruguay EN VIVO Copa América

Chile: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Jean Beausejour; Charles Aránguiz, Eric Pulgar, Arturo Vidal; José Pedro Fuenzalida, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.

DT: Reinaldo Rueda.

Uruguay: Fernando Muslera; Martín Cáceres, José Giménez, Diego Godín, Diego Laxalt; Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira, Nicolás Lodeiro, Nahitán Nández; Edinson Cavani y Luis Suárez.

DT: Óscar Washington Tabárez.

Cómo ver canales América TV, DirecTV Sports, Caracol TV

El Chile vs Uruguay llegará al público nacional gracias a que será transmitido por señal abierto como privada. Perú podrá verlo a través de América TV, mientras que llegará a toda Latinoamérica también por medio de DirecTV Sports.

Perú América TV y DirecTV Sports

Argentina DirecTV Sports

Brasil DirecTV y Sky Sports

Bolivia DirecTV Sports, Tigo Sports

Colombia DirecTV Sports

Ecuador DirecTV Sports

Uruguay DirecTV Sports

Paraguay Tigo Sports

México Televisa Deportes, TV Azteca, DirecTV

España DirecTV Sports

Estados Unidos DirecTV Sports

A qué hora juega Chile vs Uruguay partidos hoy Copa América

Perú: 6:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Houston y Washignton): 6:00 p.m.

Argentina: 8:00 p.m.

México: 6:00 p.m.

Ecuador: 6:00 p.m.

Colombia: 6:00 p.m.

España: 6:00 a.m.

Bolivia: 7:00 p.m.

Venezuela: 7:00 p.m.

Chile: 8:00 p.m.

Uruguay: 8:00 p.m.

Chile vs Uruguay pronósticos y apuestas partidos Copa América 2019

Según las estimaciones de las casas de apuestas, la selección de Uruguay parte como favorito para quedarse con el partido ante Chile. Sucede que los pupilos de Óscar Washington saldrán con todo en busca de la victoria ante Chile, mientras que los 'sureños' utilizarán a reservistas con la intención de guardar a sus mejores piezas para los cuartos de final.

Chile: 3.70

Empate: 3.40

Uruguay: 2.05

Chile vs Uruguay | Tabla de Posiciones Copa América Grupo C

La tabla de posiciones del Grupo C se pone de candela. La última jornada definirá si serán tres los clasificados de este emparejamiento.

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO el Chile vs Uruguay por la Copa América 2019?

En Internet el duelo entre Chile vs Uruguay por la Copa América 2019, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

América TV EN VIVO Partidos hoy Copa América 2019

América TV EN VIVO transmitirá desde las 6:00 p.m. (hora peruana) el Chile vs Uruguay. El partido se podrá ver en SD, HD y a través de América TV GO.