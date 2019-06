Ecuador vs Japón: Renato Ibarra acusa al 'Bolillo' Gómez de echarlo de la concentración

En menos de dos horas, Ecuador se enfrenta EN VIVO a Japón en un partido clave por la Copa América 2019. Solo un triunfo le permitirá avanzar a los cuartos de final. Sin embargo, en la previa de este encuentro, una mala noticia sacude la interna de la selección tricolor.

De acuerdo a la información que da la prensa ecuatoriana, el jugador aseguró que su técnico lo echó de la concentración. Es más, aseguró que si Hernán Darío Gómez continúa al mando de la selección de Ecuador, no volverá más a vestir los colores de su país.

“Yo no abandoné a la Selección, él me botó. Se me acercó a mi habitación, me dijo que estaba molesto con mi actitud y me dijo que no iba a seguir en la Copa", dijo el jugador de América de México evidenciando la mala relación que tiene el técnico con el plantel.

Además señaló: "Si él (‘Bolillo’) sigue al mando sería complicado que yo vuelva a la Selección. A mí no gustan las polémicas y es la primera vez que pasa esto conmigo. Con Reinaldo Rueda y Gustavo Quinteros nunca pasó, pero ahora sí".

¿Cuál fue la versión del ‘Bolillo’ Gómez? El técnico fue muy duro sobre Renato Ibarra. "Renato tenía un dolor, me sorprendí cuando no salió nada en los exámenes. Luego hablé con él y decidimos que no siga. Las puertas de la selección están abiertas para los que no quieran estar acá".

Ecuador vs Japón EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan este lunes 24 de junio por la fecha final del grupo C de la Copa América. El encuentro se jugará desde las 18:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Mineirao vía América TV y DirecTV Sports.