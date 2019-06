Radiografía de Uruguay, próximo rival de Perú en la Copa América Brasil 2019 [VIDEO Y FOTOS]

Oleado y sacramentado. La selección peruana continuará su odisea en la Copa América ante uno de los rivales más complicados del torneo y además candidato al título: Uruguay.

La selección “charrúa” se impuso a Chile y culminó como primero del Grupo C que lo empareja directamente con el mejor tercero del Grupo A, la “Bicolor”.

Sin duda un compromiso difícil para los pupilos de Ricardo Gareca teniendo en cuenta su reciente derrota -por goleada- a manos de Brasil que dejó al grupo tocado mental y anímicamente. Asimismo, el “Tigre” deberá replantear su esquema ante la baja confirmada por lesión de Jefferson Farfán.

Ante los “charrúas” no nos ha ido particularmente bien, puesto que de los últimos cinco enfrentamientos se perdió cuatro y solo se pudo celebrar en uno. Perú va en busca del golpe.

SISTEMA DE URUGUAY (4-4-2)

Defensa: Línea de cuatro habitual. Todos se mueven al ritmo de Godín.

Mediocampo: Dos pivotes tradicionales y dos carrileros con mucho juego.

Ataque: Dos tanques al frente que juegan con total libertad.

HISTORIAL DE PERÚ VS URUGUAY

Se han enfrentado 65 veces en la historia sumando todas las competiciones, dejando 36 triunfos charrúas, 16 peruanos y 13 empates.

ÚLTIMOS ENCUENTROS PERU VS URUGUAY

29/03/17 Perú 2-1 Uruguay Eliminatorias

30/03/16 Uruguay 1-0 Perú Eliminatorias

07/09/13 Perú 1-2 Uruguay Eliminatorias

10/06/12 Uruguay 4-2 Perú Eliminatorias

20/07/11 Perú 0-2 Uruguay Copa América

05/07/11 Uruguay 1-1 Perú Copa América

05/09/09 Perú 1-0 Uruguay Eliminatorias

18/06/08 Uruguay 6-0 Perú Eliminatorias

DT DE URUGUAY

Washington Tabárez. El DT lleva 13 años al frente de Uruguay. Ganó una Copa América (2011) y obtuvo un cuarto puesto en Sudáfrica 2010.

PLANTILLA DE URUGUAY

Uruguay tiene la mezcla ideal entre jóvenes talentos y jugadores con experiencia. Es el tercer plantel más caro del torneo con un valor de 322.3 millones de dólares.

Fernando Muslera - US$ 4,5 mill

Martín Cáceres - US$ 1,7 mill

José Giménez - US$ 70 mill

Diego Godín - US$ 22 mill

Diego Laxalt - US$ 12 mill

Lucas Torreira - US$ 52 mill

Rodrigo Bentancur - US$ 39 mill

Nahitan Nández - US$ 14,2 mill

Nicolás Lodeiro - US$ 4,5 mill

Luis Suárez - US$ 56,9 mill

Edinson Cavani - US$ 45,5 mill