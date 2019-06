Hincha ebrio asegura que habló con Messi por Facebook [Foto]

La Selección Argentina que aseguró su pase a siguiente instancia de la Copa América 2019 luego de vencer al combinado de Qatar por 2-0, disputará su próximo encuentro ante Venezuela por un cupo a semifinales del torneo continental.

La 'albiceleste' que venía de sufrir una derrota ante Colombia y obtener un empate ante Paraguay, es muy criticada por los medios en su país, ya que no están conformes con el juego que viene demostrando.

Pero, un curioso hecho ha sacudido las redes sociales en estos días y es que se ha filtrado una supuesta conversación por Facebook en el que un hincha le escribe a Leonel Messi y al Kun Agüero autor del segundo gol ante los qatarís.

En las conversaciones que el mismo aficionado se encargó de subir en sus redes sociales posterior al partido se puede leer el siguiente mensaje:

“Leo, llegué en pedo a casa. Le podría mandar a mi ex o a cualquier mina, pero la primera persona que me llegó a la mente fuiste vos. Sos el mejor por eso te pedimos todo a vos. Hoy sácanos de ésta por favor. Y después vemos cómo seguimos. Le chocaron el perro a mi mamá. Está todo quebrado. Hazlo por ella. Lo sé porque yo mismo lo choqué para inspirarte. Mentira: no tengo auto, pero se lo chocaron de verdad” fueron las palabras de este aficionado en estado de ebriedad.

No contento con el singular comentario que le dejó al cinco veces ganador del balón de oro, le escribió lo siguiente al Kun Agüero “Dásela a Messi. Ya le dije lo que tiene que hacer” fue el encargo que le dejó al goleador del Manchester City.

Por otro lado, los argentinos enfrentaran a Venezuela el próximo viernes a las 2:00 de la tarde hora peruana en el Maracaná y podrás seguir el minuto a minuto en Libero.