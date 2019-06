Tite anunció sorpresa en el once para el Brasil vs Paraguay

Equipo que gana no se toca, reza una máxima del fútbol. Sin embargo, Tite no podrá cumplirla tras el mejor partido de Brasil en la Copa América 2019. Y no porque no quiera. Casemiro será una baja obligada en el 'Scratch' debido a la segunda tarjeta amarilla que se ganó ante la 'Bicolor'.

Ahora bien, el llamado a ser su reemplazante tampoco jugará. En la conferencia de prensa previa al Brasil vs Paraguay, Tite reveló que Fernandinho "no está en condiciones" de jugar y que su reemplazante será Allan, volante del Nápoli.

"Fernandinho está fuera del partido. Quien juega es Allan. Si ganamos, si nos clasificamos, posiblemente estará listo para el próximo partido", afirmó el seleccionador de Brasil en la sala de prensa del Arena do Gremio.

Aunque la vuelta de Fernandinho parecía darse por descontada, el volante del Manchester City no logró recuperarse al cien por cien de sus molestias en la rodilla derecha.

"Fernandinho iba a jugar en condiciones normales y naturales, pero no lo está", remarcó Tite.

Allan fue una de las novedades de Tite en la convocatoria de Brasil para la Copa América 2019. Aunque fue tentado por Italia, el volante del Nápoli siempre quiso vestir la camiseta verdeamarela tras apenas jugar el Sudamericano Sub-20 del 2011 en Perú. Su sueño por fin pudo cumplirse en noviembre del 2018 cuando debutó en un amistoso ante Uruguay.

Tite no rehuyó a la pregunta sobre lo sensible que significa Casemiro en 'su' Brasil. De 39 partidos, el 'Scratch' solo perdió 2 partidos y en ninguno de ellos estuvo el volante del Real Madrid. "El gran desafío es cambiar esa estadística", sentenció.

EL DATO:

Allan jugó 20 minutos en el triunfo de Brasil ante Perú. El volante de 28 años ingresó por Casemiro.