Miguel Almirón habló sobre interés del Real Madrid

Eden Hazard, Luka Jovic, Ferland Mendy... El Real Madrid todavía no se despide del mercado de fichajes y uno de los últimos nombres en ser relacionado con el club español es el de Miguel Almirón, una de las figuras de la selección paraguaya en la Copa América 2019.

En la previa del Brasil vs Paraguay, el mediapunta de 25 años se pronunció sobre los rumores que lo colocan en el Real Madrid para la temporada 2019-20.

"No, no sé nada de eso. Para mí es un honor que un equipo así (Real Madrid) se fije en mí, pero no estoy enterado de nada y ahora estoy centrado en la Copa América y luego en el Newcastle", afirmó Almirón en rueda de prensa.

El volante paraguayo destacó el "buen camino" que vienen dando con Eduardo Berizzo y consideró que, más allá de la curiosa forma que clasificaron a los cuartos de final, aspiran a dar el golpe ante Brasil.

"Todos saben que Brasil es un gran rival, con grandes jugadores, pero nosotros también tenemos lo nuestro para lastimarlos", sostuvo.

El Brasil vs Paraguay se jugará este jueves desde las 7:30 p.m. en el Arena do Gremio por el pase a las semifinales de la Copa América 2019. El ganador se enfrentará al vencedor de la llave entre Argentina y Venezuela.

Miguel Almirón lleva apenas seis meses en el fútbol europeo. Tras destacar varios años en el Atlanta United de la MLS, el Newcastle pagó 23,9 millones de euros por su pase.

EL DATO:

Eder Militao, Rodrygo, Eden Hazard, Luka Jovic, Ferland Mendy y Takefusa Kubo son los fichajes del Real Madrid para la temporada 2018-19.