Paraguay vs Brasil [EN VIVO ONLINE]: Por cuartos de final de la Copa América 2019

Paraguay vs Brasil este jueves 27 de junio en el Arena do Grêmio, en partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa América 2019. La transmisión del encuentro será EN VIVO ONLINE desde las 7.30 p.m. (hora peruana) por señal de América TV y DirecTV, e incidencias en Libero.pe.

El 'Scratch' llega totalmente motivado al juego, ya que en la última fecha de la fase de grupos aplastó 5-0 a la Selección Peruana terminó en el primer puesto del Grupo A. Al parecer, el entrenador Tite ya encontró su once sin Neymar, con Everton principal novedad entre los titulares.

Sin embargo, el técnico brasileño tendrá que suplir la baja de Casemiro por suspensión tras recibir su segunda tarjeta amarilla contra la 'Bicolor'. Todo indica que Allan será su reemplazo y estará al costado de Arthur en el mediocampo contra los paraguayos. Fernandinho no se ha podido recuperar desde que se lesionó ante Venezuela.

Tite reconoció que este cotejo será muy duro y que sus dirigidos deben estar mentalizados y preparados para no dejarse llevar por el juego fuerte de los 'guaraníes'. También pidió que el árbitro sea equilibrado para ambos equipos. "Tenemos que tener un nivel de concentración altísimo", sostuvo.

Paraguay, por su parte, accedió a esta etapa por "la puerta de atrás" debido a que solamente acumuló dos puntos en tres fechas y salió beneficiada con el empate entre Ecuador y Japón. La escuadra dirigida por Eduardo Berizzo ha tenido chispazos de buen juego, pero la juventud en el fondo le ha pasado factura.

Y es que el 'Toto' ha configurado un plantel renovado y con varios jugadores experimentados como Óscar Cardozo, que es el nueve del cuadro. Además, tienen a un Miguel Almirón en excelente estado y es su principal figura. Con Gustavo Gómez en la saga defensiva se ha recuperado, pero no alcanza.

"Tenemos que hacer del balón un arma, hacer una posesión para evitar la presión inicial de nuestro rival. Estamos frente a un partido que nos tiene que estimular y que tenemos que disfrutar. En estas instancias necesitamos ser valientes y jugar con desinhibición, pasar de defensa a ataque muy rápido y viceversa", manifestó el argentino.

POSIBLES ALINEACIONES

Brasil:Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luis; Allan, Arthur, Philippe Coutinho; Everton, Gabriel Jesús y Roberto Firmino.

Paraguay: Roberto Fernández; Iván Piris, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Santiago Arzamendia; Derlis González, Richard Sánchez, Celso Ortiz, Matías Rojas; Óscar Romero y Miguel Almirón.

A qué hora juega Brasil vs Paraguay por Cuartos de Final Copa América

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 7.30 p.m.

Estados Unidos: 7.30 p.m. (ET) / 4.30 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 6.30 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 8.30 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 9.30 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 2.30 a.m. (Al día siguiente)

Estes são os árbitros designados para o jogo Brasil vs. Paraguai. #CopaAmerica. pic.twitter.com/XHtKjswPLd — Copa América (@CopaAmerica) 26 de junio de 2019

Qué canales transmitirán Cuartos de Final Copa América EN VIVO partido Brasil vs Paraguay

América Televisión

Movistar TV ► 4 (SD) y 704 (HD)

DirecTV ► 194 (SD) y 1194 (HD)

Claro TV ► 4 (SD) y 504 (HD)

Qué países clasificaron a Cuartos de Final Copa América 2019 EN VIVO

- Brasil

- Venezuela

- Perú

- Colombia

- Argentina

- Paraguay

- Uruguay

- Chile

Brasil vs Paraguay EN VIVO Canales de Transmisión TV GLOBO, Tigo Sports Caracol TV, America TV

Argentina: TyC Sports Play, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes, TyC Sports Argentina

Bolivia: Bolivia TV, Tigo Sports Bolivia

Brasil: GloboEsporte.com, Globo, SporTV, SporTV Play

Chile: DIRECTV Play Deportes, TVN, CDF HD, DIRECTV Sports Chile, Canal 13

Colombia: DIRECTV Play Deportes, Caracol TV, Caracol Play, DIRECTV Sports Colombia

Costa Rica: Sky HD, TDN, Repretel En Vivo

República Dominicana: SportsMax App, SportsMax 2, Sky HD

Ecuador. Canal del Futbol, DIRECTV Sports Ecuador, Teleamazonas, DIRECTV Play Deportes

El Salvador: TCS GO, Canal 4 El Salvador, Sky HD, TDN

Guatemala: Sky HD, Chapin TV, TDN, TeleOnce Guatemala

Honduras: Sky HD, TDN, Tigo Sports Honduras

Italia: DAZN

México: Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, Nu9ve, UnivisionTDN, TDN, Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua: TDN, Sky HD

Panamá: TDN, RPC Canal 4, Sky HD, TVMax 9

Paraguay: Tigo Sports Paraguay, RPC

Perú: América TVGO, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru, América Televisión

España: DAZN Spain

Reino Unido: Premier Player HD, Premier Sports 1

Estados Unidos: UNIVERSO, Globo TV Internacional, NBC Sports Live Extra App, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO NOW, ESPN+

Uruguay: NS Eventos HD, DIRECTV Play Deportes, vera+, NS Eventos 1, TCC, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: TVes, DIRECTV Play Deportes, Venevision, DIRECTV Sports Venezuela