¿Chile es bicampeona de la Copa América? Conmebol emite inesperada aclaración [FOTO]

La Selección Chilena logró un hito en los últimos años al conquistar la Copa América 2015 y la Copa América Centenario 2016. Sin embargo, como muchos aficionados creían, ellos no son bicampeones del certamen, como ha precisado este jueves la Conmebol.



El diario El Mercurio de Chile se comunicó con Conmebol para conocer más detalles sobre el rótulo de la 'Roja' y recibió una contundente respuesta.

"La Copa Centenario fue única y Chile se quedó con la original en sus vitrinas, no como la Copa América de siempre, en la que cada ganador recibe una réplica. Eso no significa que Chile no sea el bicampeón del continente, pues ganó dos títulos consecutivos, pero no el mismo trofeo", comunicaron al citado medio.



De esta manera, se da a entender que la Selección Chilena es considerada por el máximo ente sudamericano como bicampeón de América, pero no lo es de la Copa América. ¿Cuál es el motivo? La Copa América Centenario fue un torneo conmemorativo y no uno normal.



"Esta Copa América es la normal y la que se disputó en 2016 fue conmemorativa, por ello Chile solo llevará el título ganado en 2015, que es el torneo que corresponde en la línea normal de los eventos organizados cada cuatro años", destacó la Conmebol.

Este es el motivo por el que el nombre de Chile solo figura una vez en el trofeo original de la Copa América, ello a raíz del título del 2015.

¿Cómo ganó Chile en el 2015 y 2016?

En el 2015, Chile se impuso a Argentina en tanda de penales por 4-1, en un certamen que tuvo lugar en su territorio.





En tanto, en el 2016, Chile volvió a vencer a Argentina, aunque esta vez en territorio norteamericano. La tanda de penales volvió a ser favorable para la 'Estrella Solitaria', que se impuso por 4-2.

Chile en la Copa América 2019

Chile aspira a levantar nuevamente la Copa América. En la fase de grupo clasificó como segundo del grupo B, por lo que se medirá a Colombia en cuartos de final, en un duelo de pronóstico reservado.